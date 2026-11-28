Η Σμαράγδα Καρύδη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «For You», και μίλησε με ειλικρίνεια για την επαγγελματική διαδρομή της, τις καλλιτεχνικές της επιθυμίες αλλά και τη σχέση της με την κριτική, έπειτα από τόσα χρόνια στο χώρο της υποκριτικής.

Η αγαπημένη ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει στην παράσταση «Πολύ κακό για το τίποτα» στο Εθνικό Θέατρο, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρήγου, και με αυτή την αφορμή αναφέρθηκε στις οικονομικές απολαβές των ηθοποιών, εξηγώντας τις διαφορές ανάμεσα στο Εθνικό και το ελεύθερο θέατρο.

«Θα πάρω τα λιγότερα λεφτά που έχω πάρει ποτέ στο θέατρο. Στο Εθνικό είναι Δημόσιο, υπάρχει μια μισθολογική κλίμακα που δεν μπορείς να φύγεις από αυτό. Στο ελεύθερο θέατρο παίρνουμε ποσοστά, στο Εθνικό είναι χαμηλό το ταβάνι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έχοντας διαγράψει μια μακρά πορεία στην υποκριτική, η Σμαράγδα Καρύδη παραδέχτηκε ότι πλέον οι καλλιτεχνικές της φιλοδοξίες στρέφονται περισσότερο προς τη σκηνοθεσία.

«Πιο πολλά όνειρα έχω για σκηνοθεσία παρά για ρόλους», εξομολογήθηκε, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν αισθάνεται πλέον την ανάγκη να αποδείξει την αξία της σε όσους αμφισβητούν τις υποκριτικές της ικανότητες.

«Μπορεί να μην αρέσω σε κάποιους σαν ηθοποιός, αλλά δεν έχω καμία όρεξη να αποδείξω και σε αυτούς ποια είμαι. Ό,τι έκανα, αυτή είμαι».

govastiletto.gr – Σμαράγδα Καρύδη: «Έχω πάθει κρίσεις πανικού στη σκηνή»