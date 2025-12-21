Η Σμαράγδα Καρύδη απάντησε στις γρήγορες ερωτήσεις του Fipster και αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, το χαρακτηριστικό του Θοδωρή Αθερίδη που την εκνευρίζει πιο πολύ.

Η ηθοποιός είπε χαρακτηριστικά για τον Θοδωρή Αθερίδη: «Που θέλω να μιλήσω σοβαρά και κάνει όλο πλάκα».

Η ηθοποιός τόνισε, στο πλαίσιο των ερωτήσεων, ότι δεν της αρέσει να της κάνουν ερωτήσεις για την προσωπική της ζωή.

