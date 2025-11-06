Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Σμαράγδα Καρύδη μοιράστηκε συγκινητικές στιγμές για την οικογένειά της, αποκαλύπτοντας πως η αείμνηστη Αλίκη Βουγιουκλάκη έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη ζωή της.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι οι γονείς της γνωρίστηκαν στην παράσταση «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια» με πρωταγωνίστρια την Αλίκη και γι’ αυτό, όπως ανέφερε με χιούμορ και συγκίνηση, της οφείλει την ίδια της την ύπαρξη.

Στο τρέιλερ της εκπομπής «ΤΕΤ Α ΤΕΤ», για το επεισόδιο που θα προβληθεί το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, η Σμαράγδα δήλωσε: «Πάντα οι γονείς μου ήταν σαν παιδιά. Κάποιες φορές μου έπαιρναν αυτόν τον ρόλο και έπρεπε να φερθώ πιο ώριμα.

Οι γονείς μου γνωρίστηκαν στην παράσταση “Η κόρη μου η σοσιαλίστρια” με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Με κάποιον τρόπο της οφείλω την ύπαρξή μου, γιατί γνωρίστηκαν εκεί».

Η ηθοποιός μίλησε επίσης για τον πατέρα της, Ντίνο Καρύδη και τα δύσκολα τελευταία χρόνια της ζωής του: «Ο μπαμπάς μου τα τελευταία χρόνια πριν φύγει ταλαιπωρήθηκε αρκετά. Είμαι σε μία φάση να δω κάποια πράγματα στη ζωή μου και να τα επαναπροσδιορίσω, αλλά δεν ξέρω αν οφείλεται στο ότι έφυγε ο μπαμπάς μου ή όχι».

