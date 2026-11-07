Για τις προσωπικές της ανασφάλειες, τις φοβίες που έχει αντιμετωπίσει, αλλά και τις κρίσεις πανικού που έχει βιώσει κατά τη διάρκεια θεατρικών παραστάσεων μίλησε η Σμαράγδα Καρύδη.

Η ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;», όπου συνομίλησε με τη Ζωή Κρονάκη και τον Τάσο Ιορδανίδη.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τον φόβο της έκθεσης, αποκαλύπτοντας πως από μικρή ηλικία έχει αναπτύξει τους δικούς της μηχανισμούς άμυνας.

Οι φοβίες και η προσπάθεια να ξεπεράσει τον φόβο της έκθεσης

Η Σμαράγδα Καρύδη, η οποία έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τη ντροπαλότητα που τη χαρακτήριζε ως παιδί, παραδέχτηκε πως εξακολουθεί να αντιμετωπίζει αρκετές φοβίες και προσωπικές δυσκολίες.

Όπως εξήγησε, δεν θεωρεί τον εαυτό της ιδιαίτερα ατρόμητο, αλλά έχει προσπαθήσει μέσα στα χρόνια να βρει τρόπους, ώστε να διαχειρίζεται τις ανασφάλειές της. Μάλιστα, χαρακτήρισε τη συμφιλίωση με την έκθεση απέναντι στους άλλους ως μία από τις μεγαλύτερες προσωπικές της μάχες.

«Έχω φοβίες τρομερές. Έχω κόμπλεξ, προβλήματα. Προσπαθώ να είμαι έντιμη με τον εαυτό μου και με τους άλλους, δεν έχω καμιά τρομερή μαγκιά. Νομίζω ότι έχω χτίσει έναν τρόπο από μικρή για να αμύνομαι. Η μεγαλύτερη αναμέτρηση που έχω δώσει με τον εαυτό μου είναι το να μη φοβάμαι την έκθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι κρίσεις πανικού που έχει βιώσει στη σκηνή

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η ηθοποιός αναφέρθηκε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη εμπειρία που έχει αντιμετωπίσει αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας: τις κρίσεις πανικού πάνω στη θεατρική σκηνή.

Όπως διευκρίνισε, έχει βιώσει επανειλημμένα τέτοια επεισόδια την ώρα της παράστασης, ενώ στην καθημερινότητά της έχει αντιμετωπίσει κρίσεις άγχους. Παράλληλα, εξήγησε πως ορισμένες εμπειρίες από μικρότερη ηλικία την οδήγησαν στην απόφαση να μην επιτρέψει στον εαυτό της να ξαναβρεθεί στην ίδια κατάσταση.

«Κρίσεις πανικού στη σκηνή έχω πάθει πολλές φορές. Στη ζωή όχι. Στη ζωή έχω πάθει κρίσεις άγχους. Στη σκηνή έχω πάθει πολλές φορές κρίσεις πανικού. Αυτά που έχουν συμβεί σε μικρή ηλικία και έχω αποφασίσει ότι δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να τα ξαναπάθει», είπε η Σμαράγδα Καρύδη.

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