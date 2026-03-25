Η Σμαράγδα Καρύδη ανέβασε τον πήχη ψηλά, αυτή τη φορά όχι στην τηλεόραση ή το θέατρο, αλλά στον… αέρα.

Η ηθοποιός δημοσίευσε βίντεο στο οποίο κάνει acroyoga, αποδεικνύοντας εκπληκτική άνεση και έλεγχο του σώματός της.

Δίπλα της ήταν ο Γιώργος Καπουτζίδης, που δεν συμμετείχε ενεργά, αλλά λειτουργούσε ως spotter, χειροκροτώντας και εξασφαλίζοντας την ασφάλειά της.

Στον λογαριασμό της στο TikTok τα σχόλια ξεχώρισαν τόσο για την καλλίγραμμη σιλουέτα της, όσο και για την επιδεξιότητά της στο acroyoga.

Η acroyoga συνδυάζει γιόγκα, ακροβατικά και σωματική ενδυνάμωση. Η πρακτική απαιτεί συνεργασία, συγχρονισμό και εμπιστοσύνη μεταξύ των συμμετεχόντων.

Η acroyoga μπορεί να είναι δυναμική με απαιτητικές κινήσεις ή χαλαρή, εστιάζοντας σε τεχνικές αποφόρτισης και σύνδεσης με το σώμα.

Όπως φαίνεται από την άνεση της Σμαράγδας, η πρακτική απαιτεί εμπειρία και έλεγχο και δεν είναι τόσο απλή όσο φαίνεται στους περισσότερους.

