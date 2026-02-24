Η Σμαράγδα Καρύδη ταξίδεψε στη Σρι Λάνκα μαζί με τον Γιώργο Καπουτζίδη και μερικούς κοντινούς τους φίλους, μοιράζοντας στιγμιότυπα από το ταξίδι στα social media.

Η Σρι Λάνκα φημίζεται για τις εξωτικές παραλίες της και τα μαγευτικά τροπικά τοπία, ενώ η χώρα ξεχωρίζει και για τους αρχαίους ναούς της και τις βουδιστικές παραδόσεις που διατηρούνται ζωντανές.

Στην ανάρτησή της, η Σμαράγδα Καρύδη έγραψε: «Σρι Λάνκα σημαίνει “Λαμπερό νησί”. Και όντως είναι ένα πανέμορφο μέρος, με πλούσια βλάστηση και ευγενικούς, ζεστούς ανθρώπους που χαμογελούν αληθινά, σε χαιρετούν όταν περνάς στο δρόμο και σου λένε καλημέρα χωρίς να σε γνωρίζουν. Πραγματικός πολιτισμός».

