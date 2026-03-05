Μετά τον ενθουσιασμό του Εθνικού Τελικού της Eurovision, η Σμαράγδα Καρύδη και ο Γιώργος Καπουτζίδης αναχώρησαν για τη Σρι Λάνκα, επιδιώκοντας στιγμές χαλάρωσης μετά από μια έντονη περίοδο.

Ωστόσο εξαιτίας του πολέμου ανάμεσα σε ΗΠΑ – Ισραήλ και Ιράν, εγκλωβίστηκαν στη Σρι Λάνκα, αφού πολλές πτήσεις ακυρώθηκαν καθώς ήταν και είναι επικίνδυνο να περάσουν από τις εμπόλεμες περιοχές.

Η είδηση πως η Σμαράγδα Καρύδη και ο Γιώργος Καπουτζίδης εγκλωβίστηκαν στη Σρι Λάνκα έγινε γνωστή εντελώς τυχαία μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA, όταν πρόβαλαν πλάνο από τη μοναδική πτήση από το Ομάν προς την Ελλάδα και στο πλάνο αυτό φάνηκε η ηθοποιός.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου σήμερα Πέμπτη 5/3 μετέφερε τις πληροφορίες που κατάφερε να συλλέξει μέσα από το Happy Day στον ALPHA. Όπως αποκάλυψε, ταξίδεψαν από τη Σρι Λάνκα στο Ομάν και από το Ομάν πήραν την μια και μοναδική πτήση με προορισμό την Ελλάδα.

«Ήταν μια περιπετειώδης πτήση. Ήταν να φύγουν μια ημέρα νωρίτερα αλλά αναβλήθηκε. Ταξίδεψαν χθες. Η πτήση ήταν να φτάσει στις 6 το απόγευμα αλλά ανά μισάωρο έπαιρνε παράταση. Κάπου στις 9 έφτασαν στο Ελευθέριος Βενιζέλος», αποκάλυψε η δημοσιογράφος.

