Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» έκανε η Σμαράγδα Καρύδη, σε απόσπασμα που προβλήθηκε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στον ALPHA.

Η δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας με ειλικρίνεια τα «κουσούρια» που έχει όταν συγκατοικεί. Παράλληλα, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να μπει ένας νέος έρωτας στη ζωή της, η αντίδρασή της ήταν ιδιαίτερα χαρακτηριστική.

Η απάντηση της Σμαράγδας Καρύδη για την προσωπική της ζωή

Η Σμαράγδα Καρύδη λοιπόν, αρχικά με αφορμή τη νέα θεατρική παράσταση στην οποία συμμετέχει, «Συγκάτοικος», μίλησε για το πως η ίδια φέρεται στην συγκατοίκηση, με την ηθοποιό να λέει: «Με φίλες μου δεν έχω συγκατοικήσει μόνο σε διακοπές, μόνο σε σχέση το έχω κάνει και με τους γονείς μου. Είναι ωραίο να μοιράζεσαι το σπίτι σου με κάποιον, αρκεί να έχει χώρο. Θέλω έχω τον δικό μου χώρο, θέλω να έχω τον προσωπικό μου χώρο, να μπορώ να απομονώνομαι. Έχω πάρα πολλές ιδιοτροπίες στην συγκατοίκηση. Ήμουν πολύ ακατάστατη αλλά πλέον έχω γίνει πολύ τακτική, συμμαζεύω το σπίτι μου. Δεν πλένω πιάτα αλλά βάζω πλυντήριο πιάτων» τόνισε.

Τέλος, όταν ερωτήθηκε για το ενδεχόμενο ενός νέου έρωτα στη ζωή της, είπε χωρίς να θέλει να απαντήσει: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ είστε πολύ όμορφος και εσείς» ανέφερε και απομακρύνθηκε γρήγορα από την κάμερα.

Η αλήθεια για την σχέση της με τον Θοδωρή Αθερίδη

Ήταν Οκτώβριος του 2025 όταν ο Θοδωρής Αθερίδης και η Σμαράγδα Καρύδη αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους μετά από 23 ολόκληρα χρόνια. Τελευταία φορά που τους είδαμε μαζί δημόσια ήταν στα μέσα εκείνου του μήνα, στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Σε βλέπω» στο Μικρό Παλλάς, όπου πρωταγωνιστεί ο Θοδωρής Αθερίδης. Παρά το γεγονός ότι λίγο αργότερα αποφάσισαν να τραβήξουν διαφορετικούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή, φαίνεται πως κράτησαν μια ώριμη στάση ο ένας απέναντι στον άλλον.

govastiletto.gr -Θοδωρής Αθερίδης – Σμαράγδα Καρύδη: Μαζί ξανά μετά τον χωρισμό – Η φωτογραφία που “έριξε” τα social