Η Σμαράγδα Καρύδη έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της παράστασης που σκηνοθετεί, όμως φρόντισε να ξεκαθαρίσει τη θέση της απέναντι στις κάμερες. Πριν παραχωρήσει δηλώσεις, η σκηνοθέτις του «Hotel Amour» έκανε μια σαφή παράκληση προς τους εκπροσώπους του Τύπου: να μη δεχθεί ερωτήσεις για την προσωπική της ζωή, θέλοντας να κρατήσει τα φώτα στραμμένα αποκλειστικά στη δουλειά της.

Η γνωστή ηθοποιός πόζαρε στο φωτογραφικό φακό στην πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά τον χωρισμό της από τον Θοδωρή Αθερίδη.

Έλενα Χαραλαμπούδη, Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Σμαράγδα Καρύδη, Κατερίνα Γερονικολού, Γιάννης Τσιμιτσέλης

Εβελίνα Παπούλια, Σμαράγδα Καρύδη

Σμαράγδα Καρύδη-Δήμητρα Ματσούκα

Την αποκάλυψη για το αίτημα της Σμαράγδας Καρύδη στους δημοσιογράφους έκανε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στο πλατό του Happy Day λίγο πριν προβληθούν οι δηλώσεις της και όπως είδαμε οι δημοσιογράφοι το σεβάστηκαν.

«Γενικά ακούστηκε ότι δεν χώρισαν για κάποιο σοβαρό λόγο, απλά τους τελείωσε», αποκάλυψε επίσης μεταξύ άλλων η παρουσιάστρια.

Από την άλλη, η Σμαράγδα Καρύδη μίλησε για το νέο χρόνο, λέγοντας: «Κάθε χρόνο πάω στον επόμενο, αφήνω πίσω και πάω μπροστά».

Η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστές πορείες στην προσωπική τους ζωή περίπου πριν από δύο μήνες.

Η τελευταία κοινή δημόσια εμφάνισή τους έγινε στα μέσα Οκτωβρίου στην έναρξη της παράστασης «Σε βλέπω» στο Μικρό Παλλάς, στην οποία ο Θοδωρής Αθερίδης πρωταγωνιστεί.

«Δεν μου αρέσει να είμαι πνικτική. Είναι κάτι που δεν το δέχομαι. Θέλω ο άλλος να είναι μαζί μου επειδή χαίρεται την παρέα μου. Δεν θέλω να είναι υπό πίεση, ούτε επειδή του έχω κάνει χειρισιμούς. Αν με αφήσεις θα βρω τρόπο να είμαι μια χαρά. Δεν θέλω να γίνομαι ποτέ βάρος, το έχω μεγάλο θέμα αυτός. Επειδή το έχω τόσο μεγάλο θέμα, δεν βάζω όρια στον άλλο. Τον αφήνω να κάνει ό,τι θέλει, δεν θα καταπιεστεί», ανέφερε η Σμαράγδα Καρύδη καλεσμένη στον Fipster.

Το ζευγάρι μετά από 23 χρόνια έδωσε τέλος στη σχέση του με έναν αθόρυβο χωρισμό.

govastiletto.gr -Σμαράγδα Καρύδη – Θοδωρής Αθερίδης: Οι αποκαλύψεις της Σταματίνας Τσιμτσιλή για τον χωρισμό-βόμβα