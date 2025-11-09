Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Σμαράγδα Καρύδη μίλησε στην εκπομπή «Τετ-α-τετ» για την απώλεια του πατέρα της, Ντίνου Καρύδη, περιγράφοντας την τελευταία περίοδο της ζωής του και την προσωπική της προετοιμασία για το αναπόφευκτο.

«Ήμουν προετοιμασμένη για τον θάνατο του μπαμπά μου. Από το 2017, όταν υπέστη ένα σοβαρό καρδιακό επεισόδιο, η υγεία του χειροτέρευε συνεχώς. Δεν ήταν κάτι ξαφνικό, αυτό το είχαμε στο μυαλό μας, και ήταν πολύ δύσκολο», εξήγησε η ηθοποιός.

Η ηθοποιός τόνισε ότι παρέμεινε συνεχώς δίπλα του, μαζί με όλη την οικογένεια, περικυκλώνοντάς τον με αγάπη.

«Ο μπαμπάς μου πριν φύγει ταλαιπωρήθηκε αρκετά. Νομίζω προλάβαμε να πούμε ό,τι είχαμε να πούμε. Δεν είχαμε ποτέ ανοιχτά ζητήματα που να μην ειπώθηκαν», πρόσθεσε.

Παράλληλα, μίλησε για τον τρόπο που βιώνει την εσωτερική διαδικασία μετά τον θάνατο του πατέρα της: «Αποφεύγω να το σκέφτομαι, αλλά νιώθω πως περνάω μια περίοδο εσωτερικής αναζήτησης. Μπορεί να είναι και μια κρίση ηλικίας. Θέλω να ζήσω όπως θέλω, να σταματήσω να γκρινιάζω… έχω και μια αγχώδη διαταραχή, αλλά κατά τα άλλα είμαι χαρούμενη μαζί».

Govastiletto.gr – Σμαράγδα Καρύδη: Η αποκάλυψη για το επετειακό επεισόδιο του «Παρά Πέντε» – «Θα φορέσω ξανά την περούκα της Ντάλιας»