Ο Νίκος Γεωργιάδης ήταν καλεσμένος, την Τετάρτη 14/1, στο «Πρωινό» του ANT1 και ξεκαθάρισε για τα δημοσιεύματα που θέλουν την Σμαράγδα Καρύδη μετά το χωρισμό της από τον Θοδωρή Αθερίδη να έχει προχωρήσει στη ζωή της.

Ο Νίκος Γεωργιάδης ξεκαθάρισε: «Κατ’ αρχάς έχουν ακολουθήσει ένα σουηδικό μοντέλο στον χωρισμό. Συνεχίζουν και έχουν επικοινωνία και συναντιούνται. Είναι οικογένεια. Αυτό που είχαμε ακούσει εμείς τότε, είναι ότι ήταν μια απόφαση της Σμαράγδας που έγινε αμέσως σεβαστή από τον Θοδωρή… Εκείνος έφυγε από το σπίτι.

Αυτό που είχαμε πει τότε είναι ότι δεν υπήρξε τρίτο πρόσωπο, δηλαδή ως αιτία και αφορμή του χωρισμού. Υπάρχει λοιπόν έτσι μία φημολογία στον καλλιτεχνικό, στον θεατρικό χώρο, ότι η Σμαράγδα Καρύδη έχει έναν άνθρωπο αυτή τη στιγμή στο πλευρό της. Δεν επιβεβαιώνεται επίσημα αλλά συζητιέται έντονα στον χώρο».

