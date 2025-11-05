Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Σμαράγδα Καρύδη βρέθηκε σήμερα, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, καλεσμένη στην εκπομπή Buongiorno του MEGA, σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στη σκηνοθετική της δουλειά για την παράσταση Hotel Amour, αλλά και σε στιγμές από τη ζωή της, καθώς και στο επετειακό επεισόδιο του Παρά Πέντε που θα προβληθεί τον Δεκέμβριο.

Με αφορμή την παράσταση, η Σμαράγδα μίλησε για τον έρωτα και τις σχέσεις, τονίζοντας τη σημασία της ενεργής συμμετοχής και της διεκδίκησης στο ζευγάρι: «Ο χρόνος δεν κάνει ποτέ καλό σε ένα ζευγάρι. Αν δεν διεκδικείς, χάνεται η μαγεία και ο έρωτας», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις αλλαγές στις ανθρώπινες σχέσεις με τα χρόνια: «Οι εποχές αλλάζουν και μαζί αλλάζουν και οι συνθήκες στις σχέσεις. Υπάρχουν πλέον τα λεγόμενα situationships, απλά παλιά δεν τα ονομάζαμε έτσι. Οι άνθρωποι μπορούν να λύσουν τα προβλήματα με το να έρθουν πιο κοντά συναισθηματικά. Το σεξ πάντα βρίσκεις τρόπο να το κάνεις, το δύσκολο είναι τα υπόλοιπα».