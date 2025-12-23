Ήταν 14 Οκτωβρίου όταν η Σμαράγδα Καρύδη βρέθηκε στην πρεμιέρα του Θοδωρή Αθερίδη, ποζάροντας χαμογελαστή δίπλα του και στην κόρη του, Φωτεινή. Τίποτα τότε δεν προμήνυε τον χωρισμό που θα ακολουθούσε δύο μήνες αργότερα.

Αναλυτικότερα, η ηθοποιός είχε βρεθεί στο θέατρο μαζί με την Φωτεινή Αθερίδου για να παρακολουθήσουν τον Θοδωρή Αθερίδη στην πρεμιέρα της παράστασης «Σε βλέπω» στην οποία πρωταγωνιστεί αυτή τη σεζόν. Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε στα παρασκήνια μαζί με την κόρη του ηθοποιού, όπως και με τη Βίκυ Βολιώτη και την Πέγκυ Τρικαλιώτη που επίσης πρωταγωνιστούν στο έργο.

Μετά από 23 χρόνια κοινής πορείας η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους στις ζωές τους. Οι δύο ηθοποιοί αποτελούσαν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz και μιλούσαν πάντα με τα καλύτερα λόγια ο ένας για τον άλλον.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

