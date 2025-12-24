Μετά από δύο και πλέον δεκαετίες, η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης τράβηξαν χωριστούς δρόμους. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποκάλυψε το πρωί της Τετάρτης πως το κλίμα είχε αλλάξει ήδη από το καλοκαίρι, με τη δημοφιλή ηθοποιό να επιλέγει την ημέρα των γενεθλίων της, στις 9 Αυγούστου, για να κλείσει αυτό το μεγάλο κεφάλαιο της ζωής της.

«Το ρεπορτάζ μου λέει ότι έχουν μια πάρα πολύ καλή και αρμονική σχέση και επικοινωνία. Ήταν ένας κύκλος πολύ μεγάλος, 23 ετών που απλά έκλεισε. Εγώ αυτό κατάλαβα, ότι δεν έγινε κάποιο γεγονός που τους απομάκρυνε. Ήταν μια σχέση πολύ όμορφη με μεγάλη διαδρομή… Και εμείς αυτή τη σχέση τη μάθαμε πολύ αργότερα. Ήταν μαζί ήδη 5-10 χρόνια.

Στις τελευταίες συνεντεύξεις του ήταν πιο διστακτικοί στο να μιλήσουν για αυτή τη σχέση, ενώ οι ερωτήσεις αυτές ήταν από τις αναμενόμενες. Ειδική Σμαράγδα μου είπαν ότι σε μια συνέντευξη πριν ενάμιση μήνα περίπου, ήταν η πρώτη φορά που φάνηκε να μη θέλει να πει πολλά. Ίσως γιατί μέσα της να ήταν μπερδεμένη. Σίγουρα δεν ήταν μια απόφαση που ελήφθη σε μια νύχτα» είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Στην εκπομπή έγινε επίσης αναφορά στις τελευταίες δημόσιες τοποθετήσεις τους και στο γεγονός ότι, όταν ρωτήθηκαν σε συνεντεύξεις, απέφευγαν σταθερά να ανοίξουν την πόρτα των προσωπικών.

Μέχρι στιγμής, οι δύο πρωταγωνιστές δεν έχουν τοποθετηθεί δημόσια για το θέμα. Ωστόσο, η επιλογή τους να κρατούν την προσωπική ζωή τους μακριά από τα φώτα, είναι πιθανό να καθορίσει και τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούν τις εξελίξεις και από εδώ και πέρα.

govastiletto.gr -Συγκλονίζει η Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Ο μπαμπάς μου έφυγε σε τροχαίο δυστύχημα, έπεσε κάποιος πάνω του»