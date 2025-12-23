Τίτλοι τέλους για τη Σμαράγδα Καρύδη και τον Θοδωρή Αθερίδη, καθώς το ζευγάρι αποφάσισε να χωρίσει μετά από 23 χρόνια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κάλιας Καρτσάκη στο “Πρωινό”.

«Οι λόγοι του χωρισμού ακούγονται ότι είναι συναινετικοί. Πήραν και οι δύο την απόφαση να τραβήξουν ξεχωριστούς δρόμους. Ο χωρισμός είναι εδώ και δύο μήνες, μετά την τελευταία τους κοινή εμφάνιση. Η Σμαράγδα Καρύδη είχε πάει τότε να τον δει στην παράσταση “Σε βλέπω”. Ζουν σε χωριστά σπίτια, χθες η ίδια έκανε εμφάνιση με τους φίλους της από το Παρά Πέντε. Ήταν στην Αίγινα, εκεί που ξεκουράζεται τις τελευταίες ημέρες», μετέφερε η δημοσιογράφος.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε: «Μου είχε έρθει η πληροφορία την περασμένη εβδομάδα, από 3-4 πηγές. Η τελευταία τους κοινή εμφάνιση δεν ήταν πριν από δύο μήνες, αλλά πριν από μερικές ημέρες. Συνέφαγαν με άλλη παρέα στο κέντρο της Αθήνας. Αν όντως έχουν χωρίσει, τότε έχουν άριστες σχέσεις και μπορεί και να μην είναι οριστικό. Εγώ έστειλα μήνυμα στον Θοδωρή την περασμένη εβδομάδα. Του είπα ότι υπάρχει αυτή η είδηση και αν θέλεις να πω κάτι κλπ. Δεν μου απάντησε, παρότι το διάβασε. Το σεβάστηκα και δεν είπα τίποτα».

