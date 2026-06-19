Λίγο έλειψε να εξελιχθεί σε πραγματικό εφιάλτη το πρόσφατο ταξίδι αναψυχής του Snik. Εκεί που ο γνωστός τράπερ απολάμβανε τη χλιδή και την ηρεμία του Ντουμπάι, η ξέγνοιαστη ατμόσφαιρα ανατράπηκε απότομα, καθώς η συνειδητοποίηση ότι είχε χάσει ένα ιδιαίτερα μεγάλο χρηματικό ποσό τον προσγείωσε ανώμαλα.

Όσο βρισκόταν στο Ντουμπάι, ο Snik μοιραζόταν με τους διαδικτυακούς του φίλους εικόνες από την καθημερινότητά του, τα πολυτελή ξενοδοχεία και τις εξορμήσεις του. Κανείς όμως δεν μπορούσε να φανταστεί τι είχε συμβεί πίσω από τα λαμπερά stories και τις εντυπωσιακές αναρτήσεις.

Η δυσάρεστη έκπληξη τον περίμενε με την επιστροφή του στην Ελλάδα. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο ίδιος, αντιλήφθηκε ότι είχε χάσει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, γεγονός που τον έκανε να παγώσει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη SNIK (@snikthehustla)

Μάλιστα, δεν δίστασε να μοιραστεί την απογοήτευσή του με τους followers του, εξηγώντας τι είχε συμβεί.

Εκεί που όλα έδειχναν πως τα χρήματα είχαν χαθεί οριστικά, η υπόθεση πήρε άλλη τροπή.

Λίγες ώρες αργότερα, ο τράπερ δέχθηκε επικοινωνία από την αστυνομία του Ντουμπάι, η οποία είχε καταφέρει όχι μόνο να εντοπίσει τα χρήματα, αλλά και να βρει τον ίδιο. Το πιο εντυπωσιακό όμως ήταν ο τρόπος με τον οποίο έγινε αυτό.

Όπως αποκάλυψε μέσα από τα social media, οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων χρησιμοποίησαν ψηφιακά εργαλεία και μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αναζητήσουν τον ιδιοκτήτη των χρημάτων. Μέσα από διαδικτυακή έρευνα εντόπισαν το επίσημο προφίλ του στο Instagram, προχώρησαν στην ταυτοποίηση των στοιχείων του και επικοινώνησαν μαζί του για να τον ενημερώσουν ότι τα χρήματά του είχαν βρεθεί.

Εντυπωσιασμένος από την αποτελεσματικότητα των αρχών του Ντουμπάι

Ο ίδιος εμφανίστηκε εντυπωσιασμένος από την αποτελεσματικότητα των αρχών του Ντουμπάι, τονίζοντας πως δεν μπορούσε να πιστέψει ότι μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα κατάφεραν να εντοπίσουν τόσο τα χρήματα όσο και τον κάτοχό τους.

«Η αστυνομία με βρήκε μέσω Instagram», αποκάλυψε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την αναπάντεχη εξέλιξη που έδωσε αίσιο τέλος στην περιπέτειά του.

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