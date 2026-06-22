Ο Snik έκανε δηλώσεις στο Πρωινό του ΑΝΤ1 και μίλησε για τη γέννηση της κόρης του, επισημαίνοντας πως περνάει την ομορφότερη φάση της ζωής του.

«Είμαι στα καλύτερά μου. Έχω το μεγαλύτερο δώρο της ζωής. Είμαι συγκινημένος. Προς το παρόν, επειδή κοιμάται και τρώει, θέλω να μου ξανακάνεις την ερώτηση σε λίγους μήνες που το μωρό θα μιλάει. Θα είμαι ο πιο χαζομπαμπάς που παίζει» ανέφερε αρχικά ο Snik.

Όπως αποκάλυψε, μάλιστα, το μωρό θα πάρει το όνομα: Bonnie, όπως ακριβώς το άλμπουμ του. «Στη γυναίκα μου άρεσε πολύ αυτό το όνομα» σημείωσε.

Στη συνέχεια, ο Snik αναφέρθηκε στο πρόσφατο ταξίδι τους στο Ντουμπάι. «Πήγαμε μία εβδομάδα για να ξεκουραστούμε, γιατί η Μάρτα ήταν πιεσμένη από την εγκυμοσύνη. Όταν μια γυναίκα είναι για 9 μήνες στο σπίτι, περνάει δύσκολα. Πήγαμε να περάσουμε καλά, μακριά από τα φώτα» υπογράμμισε.

Στο ενδεχόμενο να συνεργαστεί με κάποιον καλλιτέχνη, ο Snik απάντησε: «Θα ήθελα να συνεργαστώ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, αλλά μου αρέσει και ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο Αντώνης Ρέμος».

Όπως έγινε γνωστό, στις αρχές Απριλίου, η σύντροφός του, Marta Aharonian, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, κρατώντας όλες τις λεπτομέρειες του τοκετού μακριά από τα media.

Ο Snik και η σύντροφός του είναι μαζί από το 2023. Η Marta Aharonian είναι επιχειρηματίας, καθώς έχει το δικό της κατάστημα με υπηρεσίες ομορφιάς και περιποίησης στην Κηφισιά. Μάλιστα, είναι μητέρα ενός 8χρονου κοριτσιού, το οποίο διατηρεί άριστες σχέσεις με τον Snik.

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