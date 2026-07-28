Ο Snik μοιράστηκε, με τους διαδικτυακούς φίλους του, μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή, τρεις μήνες μετά τη γέννηση της κόρης του.

Ο γνωστός τράπερ και η σύντροφός του, Marta Aharonian, έγιναν γονείς για πρώτη φορά στις αρχές Απριλίου, ανοίγοντας ένα νέο και ξεχωριστό κεφάλαιο στη ζωή τους.

Ο ερχομός της μικρής τους κόρης έφερε νέες χαρές στην καθημερινότητά τους, με το ζευγάρι να απολαμβάνει πλέον τη ζωή ως οικογένεια.

Αυτή την περίοδο, ο Snik και η σύντροφός του απολαμβάνουν τις πρώτες τους διακοπές μαζί με τη μικρή τους κόρη. Ο ράπερ θέλησε να μοιραστεί με τους followers του ένα ιδιαίτερα τρυφερό στιγμιότυπο από αυτές τις ξεχωριστές στιγμές.

Στη φωτογραφία εμφανίζεται μαζί με τη Marta και την τριών μηνών κόρη τους, ενώ ποζάρουν στην πισίνα του ξενοδοχείο τους.

govastiletto.gr – Snik: Η τρυφερή εξομολόγηση για την κόρη του και η αποκάλυψη για το όνομά της