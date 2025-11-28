Λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη ότι η σύντροφός του, Marta Aharonian, περιμένει το πρώτο τους παιδί, ο Snik έκανε την πρώτη του ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός ράπερ δημοσίευσε μια σειρά από τρυφερές φωτογραφίες, στις οποίες ποζάρει αγκαλιά με την αγαπημένη του σε ένα ζεστό, χαλαρό περιβάλλον. Στη λεζάντα της ανάρτησης επέλεξε να βάλει δύο μπιμπερό.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχωρίζει και μια φωτογραφία όπου φαίνεται να κρατά το υπερηχογράφημα, επιβεβαιώνοντας με τον πιο γλυκό τρόπο τα χαρούμενα νέα και δείχνοντας τον ενθουσιασμό του για τον ερχομό του νέου μέλους στην οικογένεια.

Η ανακοίνωση προκάλεσε αμέσως καταιγισμό από σχόλια, ευχές και καρδιές από φίλους, γνωστούς και fans, που έσπευσαν να συγχαρούν το ζευγάρι για αυτό το νέο ξεκίνημα.

Ο Snik επιβεβαίωσε πως θα γίνει πατέρας στην κάμερα του «Πρωινού» και τον Γρηγόρη Μπάκα που τον συνάντησαν το βράδυ της Τετάρτης 26/11) έξω από το γήπεδο «Καραϊσκάκης» στο οποίο είχε πάει για να παρακολουθήσει τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ανάρτηση της Marta Aharonian για την εγκυμοσύνη της στον δικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η Marta Aharonian είναι επιχειρηματίας, καθώς έχει το δικό της κατάστημα με υπηρεσίες ομορφιάς και περιποίησης στην Κηφισιά. Μάλιστα, είναι μητέρα ενός 9χρονου κοριτσιού, το οποίο διατηρεί άριστες σχέσεις με τον Snik.

Τόσο ο Snik όσο και η Marta λατρεύουν τα ταξίδια και ο αγαπημένος τους προορισμός είναι αναμφισβήτητα το Παρίσι.

