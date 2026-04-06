Τον πρώτο καρπό του έρωτά τους υποδέχθηκαν ο Snik και η εκλεκτή της καρδιάς του, Marta Aharonian, πριν από λίγες ημέρες. Συγκεκριμένα, οι δύο γονείς απέκτησαν ένα υγιέστατο κοριτσάκι, που ήρθε στον κόσμο στις 3 Απριλίου.

Λίγες ημέρες μετά τον ερχομό της μικρής στον κόσμο, ο γνωστός τράπερ μίλησε στην κάμερα του Πρωινού και μίλησε για την ευτυχία που νιώθει τώρα που έγινε μπαμπάς, ενώ παράλληλα αποκάλυψε ότι με την αγαπημένη του παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο!

Οι πρώτες δηλώσεις του Snik

«Η σύντροφος είναι πάρα πολύ καλά, γενικά η εγκυμοσύνη πήγε πάρα πολύ καλά. Η Marta είναι πολύ δυνατή. Τώρα αρχίζω και το συνειδητοποιώ να σου πω την αλήθεια, αλλά χθες ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής μου. Μόλις έπιασα το παιδί μου και είδα ότι με κοιτάει… Δηλαδή σαν να με αναγνώρισε, γιατί τόσο καιρό που άκουγε τη φωνή μου από την κοιλιά, νομίζω ότι καταλαβαίνουν. Είμαι πολύ συγκινημένος και τώρα ξεκινάει ένα καινούργιο κεφάλαιο στη ζωή μου. Νομίζω ότι τώρα θα το συνειδητοποιήσω πιο πολύ που πάμε σπίτι, θα είμαστε στον ασφαλή χώρο μας», ανέφερε αρχικά.

«Η αλλαγή πάνας νομίζω ότι είναι πιο γυναικεία δουλειά, αλλά εάν χρειαστεί θα το κάνω. Απλά δεν ξέρω ακόμα πώς γίνεται, θα μάθω», είπε στη συνέχεια για το αν θα αλλάζει πάνες στο παιδί.

Στη συνέχεια, ο ίδιος αποκάλυψε ότι με τη σύντροφό του έχουν παντρευτεί με πολιτικό γάμο: «Ο γάμος έχει ήδη γίνει, έχουμε παντρευτεί στο Δημαρχείο».

Όσο για το αν έχουν σκεφτεί ονόματα για τη μικρή, είπε: «Είναι πολύ νωρίς, έχουμε κάποια ονόματα στο μυαλό μας. Νομίζω θέλει κανένα μήνα. Μέχρι τότε… μπέμπα».

Η φωτογραφία του Snik αγκαλιά με την κόρη του

Ο Snik μοιράστηκε στις 3/4 με τους διαδικτυακούς του φίλους μια τρυφερή φωτογραφία του κρατώντας στην αγκαλιά του την κόρη του.

