Μια σπάνια και ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή με τη νεογέννητη κόρη του μοιράστηκε ο Snik, δείχνοντας στους ακολούθους του τη νέα του καθημερινότητα ως πατέρας. Περίπου έναν μήνα μετά τον ερχομό του πρώτου του παιδιού με τη Marta Aharonian, ο δημοφιλής τράπερ πόζαρε στο μπαλκόνι του σπιτιού του κρατώντας προστατευτικά στην αγκαλιά του τη μικρή του πριγκίπισσα.

Η φωτογραφία γέμισε από likes, με τους θαυμαστές του να αποθεώνουν την πιο γλυκιά εκδοχή του καλλιτέχνη.

Παρότι ο Snik κρατά συνήθως χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά την προσωπική του ζωή, το τελευταίο διάστημα δείχνει να απολαμβάνει ιδιαίτερα τον νέο του ρόλο ως πατέρας.

Στις πρώτες δηλώσεις που είχε κάνει μετά τη γέννηση του παιδιού του, ο Snik είχε μοιραστεί τα συναισθήματά του: «Τώρα αρχίζω να το συνειδητοποιώ σιγά σιγά. Χθες ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής μου νομίζω. Μόλις την έπιασα στα χέρια μου και είδα ότι με κοιτάει, δηλαδή σαν να με αναγνώρισε, γιατί τόσο καιρό που της μίλαγα απ’ την κοιλιά, νομίζω ότι με καταλαβαίνει. Είμαι πολύ συγκινημένος και τώρα ξεκινάει ένα καινούργιο κεφάλαιο στη ζωή μου. Και νομίζω ότι τώρα θα το συνειδητοποιήσω πιο πολύ που πάμε σπίτι, που θα είμαστε στο ασφαλές περιβάλλον μας. Αν χρειαστεί θα την κάνω και μπάνιο. Απλά δεν ξέρω ακόμα πώς γίνεται, θα μάθω».

govastiletto.gr – Marta Aharonian: Η απίστευτη σιλουέτα της 15 μέρες μετά την καισαρική – Αγκαλιά με την κόρη του Snik