Σόφη Πασχάλη: Διακοπές στο εξωτικό Μπαλί με τον σύντροφό της, Νίκο Πάττα

Η Σόφη Πασχάλη και ο σύντροφός της, Νίκος Πάττας, ταξίδεψαν στο Μπαλί, όπου περνούν μοναδικές στιγμές, απολαμβάνοντας τα εξωτικά τοπία, τον ήλιο και τη θάλασσα.

Η γνωστή γυμνάστρια έκανε μια δημοσίευση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram και μίλησε για τη σχέση της και την επέτειο τριών χρόνων που κλείνουν με τον σύντροφό της.

«Τρίτη χρονιά στο Μπαλί. Και φέτος γιορτάζουμε τρία ευτυχισμένα χρόνια μαζί με τον σύντροφο μου! Τρία χρόνια για τα οποία είμαι πραγματικά ευγνώμων. Γιατί μαζί εξελισσόμαστε, προοδεύουμε και στηρίζουμε ο ένας τον άλλον σε κάθε βήμα.