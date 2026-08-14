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Lifestyle

Σόφη Πασχάλη: Διακοπές στο εξωτικό Μπαλί με τον σύντροφό της, Νίκο Πάττα

Απολαμβάνουν τα εξωτικά τοπία, τον ήλιο και τη θάλασσα
Βασίλης Κοντζεδάκης
14.08.2026 | 15:00 UPD:14.08.2026, 14:06
Σόφη Πασχάλη: Διακοπές στο εξωτικό Μπαλί με τον σύντροφό της, Νίκο Πάττα

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Η Σόφη Πασχάλη και ο σύντροφός της, Νίκος Πάττας, ταξίδεψαν στο Μπαλί, όπου περνούν μοναδικές στιγμές, απολαμβάνοντας τα εξωτικά τοπία, τον ήλιο και τη θάλασσα.

Η γνωστή γυμνάστρια έκανε μια δημοσίευση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram και μίλησε για τη σχέση της και την επέτειο τριών χρόνων που κλείνουν με τον σύντροφό της.

«Τρίτη χρονιά στο Μπαλί. Και φέτος γιορτάζουμε τρία ευτυχισμένα χρόνια μαζί με τον σύντροφο μου! Τρία χρόνια για τα οποία είμαι πραγματικά ευγνώμων. Γιατί μαζί εξελισσόμαστε, προοδεύουμε και στηρίζουμε ο ένας τον άλλον σε κάθε βήμα.

Σε ευχαριστώ, αγάπη μου, για την εμπιστοσύνη, και για όλα όσα δημιουργούμε μαζί. Και τώρα να σας πω και κάτι ακόμα… Όσον αφορά το wellness, σας ετοιμάζω μια ξεχωριστή έκπληξη… Ένα wellness retreat στο Μπαλί!

Ζω κάθε λεπτομέρεια τώρα και το επιλέγω με πολλή αγάπη γι’ αυτό και οι θέσεις θα είναι περιορισμένες! Σύντομα σας αποκαλύπτω τα πάντα».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sofi Pasxali (@sofipasxali)

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