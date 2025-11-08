Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο φωτογραφικό φακός του govastiletto.gr εντόπισε την Σόφη Πασχάλη και τον Νίκο Πάττα σε μια χαλαρή βόλτα στη Γλυφάδα, αποδεικνύοντας για μια ακόμα φορά πόσο ταιριαστό ζευγάρι είναι.

Το ζευγάρι περπατούσε αμέριμνο στους δρόμους της κοσμοπολίτικης περιοχής, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, δείχνοντας την οικειότητα και την τρυφερότητα που χαρακτηρίζει τη σχέση τους.

Η Σόφη Πασχάλη, πάντα με ιδιαίτερη αίσθηση του στυλ, επέλεξε για την περίσταση ένα λευκό πουκάμισο και ένα δερμάτινο καφέ σορτσάκι που συνδύασε με chunky μποτάκια, συνδυάζοντας κομψότητα με casual διάθεση. Ο Νίκος Πάττας ήταν εξίσου χαλαρός, ντυμένος άνετα αλλά κομψά, ακολουθώντας το vibe της συντρόφου του.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

