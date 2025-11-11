Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», βρέθηκε η ηθοποιός Σόφη Ζαννίνου, η οποία μίλησε ανοιχτά για μια βίαιη ανάμνηση από τα νεανικά της χρόνια και περιέγραψε την αυστηρότητα — και το ξέσπασμα — του πατέρα της, του ηθοποιού Ζαννίνου.

Η Σόφη αφηγήθηκε πώς, σε νεαρή ηλικία, βρέθηκε να περιμένει έξω από το θρυλικό μαγαζί «Παλιά Αθήνα» στην Πλάκα για πρόβα με τη Μαρινέλλα και τον Μητροπάνο, όταν ο πατέρας της την περίμενε στο σημείο.

Εκείνη, συνηθισμένη στους θεατρικούς χρόνους, είχε φτάσει αργότερα από την ώρα που εκείνος θεωρούσε σωστή και η συνάντηση εξελίχθηκε σε ξαφνική επιβολή βίας.

«Μου ήρθε απότομα και με χτύπησε έξω από το μαγαζί», αφηγήθηκε, περιγράφοντας την αμήχανη στιγμή και τη φράση που της είπε: «Μην το ξανακάνεις αυτό, θα σε γδάρω». Η ίδια προσπαθούσε να εξηγήσει ότι περίμενε, εκείνος όμως επέμενε πως στην πρόβα πρέπει να είσαι στην ώρα σου, «11 παρά δέκα», όπως εξιστόρησε.

Η ηθοποιός αναγνώρισε πως τότε τέτοια περιστατικά θεωρούνταν συνηθισμένα. «Το καταλάβαμε αργότερα πως έχουμε εισπράξει βία», σχολίασε, επισημαίνοντας ότι σε εκείνη την εποχή ήταν συνηθισμένο οι πατεράδες να αντιδρούν με χαστούκια — μια πρακτική που σήμερα κρίνεται αυστηρά.

«Στο σινεμά και στη γειτονιά μας, τα χαστούκια ήταν συχνά, ελπίζω να μην ήταν όλοι οι μπαμπάδες έτσι», πρόσθεσε με προβληματισμό.