Ο Good Job Nicky παρουσίασε, το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, στον εθνικό τελικό του “Sing for Greece” το τραγούδι του, «Dark Side of the Moon».

Ο νεαρός καλλιτέχνης, ο οποίος ήταν ένα από τα μεγάλα φαβορί, κατέκτησε τη δεύτερη θέση, συγκεντρώνοντας 33 βαθμούς και ένα θερμό χειροκρότημα από το κοινό.

Στο πλευρό του Good Job Nicky, το βράδυ του τελικού, βρέθηκαν αγαπημένα του πρόσωπα.

Μάλιστα, ανάμεσα στο κοινό βρέθηκαν η μητέρα του, Σοφία Αλιμπέρτη και ο αδελφός του, Μιχαήλ Βαρθακούρης.

Η Σοφία Αλιμπέρτη απόλαυσε επί σκηνής το γιο της, τον οποίο και στηρίζει σε κάθε βήμα του.

Η κάμερα του δημοσιογράφου Αρτ την «τσάκωσε» στα παρασκήνια, μετά την ολοκλήρωση του show και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

govastiletto.gr – Good Job Nicky: Η φωτογραφία με την Σοφία Αλιμπέρτη και τον Μιχαήλ Βαρθακούρη λίγο πριν τον ελληνικό τελικό της Eurovision