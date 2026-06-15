Ο Αμερικανός τραγουδιστής Oliver Tree ήταν μεταξύ των επιβατών που σκοτώθηκαν κατά την σύγκρουση δύο ελικοπτέρων εν πτήσει πάνω από το Ρίο ντε Ζανέιρο στη Βραζιλία.

H είδηση του θανάτου του γνωστού τραγουδιστή έχει βυθίσει στο πένθος τα πρόσωπα από τον χώρο της μουσικής, της μόδας και της ψυχαγωγίας, τα οποία τον αποχαιρετούν μέσα από συγκινητικά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ανάμεσά τους και το μοντέλο, Σοφία Χατζηπαντελή, η οποία δεν έκρυψε τη συναισθηματική της φόρτιση, δημοσιεύοντας μια σπαρακτική ανάρτηση αφιερωμένη στον άνθρωπο που γνώριζε προσωπικά εδώ και χρόνια.

Το γνωστό μοντέλο και ο 33χρονος καλλιτέχνης είχαν αναπτύξει στενή φιλική σχέση, ενώ στο παρελθόν είχαν συνεργαστεί και επαγγελματικά. Η Σοφία Χατζηπαντελή είχε πρωταγωνιστήσει στο βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Cowboys Don’t Cry», συμμετέχοντας σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παραγωγές της καριέρας του.

Δημοσιεύοντας ένα απόσπασμα από το video clip, η Σοφία Χατζηπαντελή αποχαιρέτησε τον Oliver Tree, γράφοντας: «Όλοι είδαν αυτή τη στιγμή. Αυτό που δεν είδαν ήταν η αγάπη που κρυβόταν πίσω από αυτήν. Ένα κομμάτι της καρδιάς μου έφυγε μαζί σου σήμερα. Σ’ αγαπώ, Oliver».

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Ποιος ήταν ο Oliver Tree

O Oliver Tree ήταν Αμερικανός τραγουδιστής και παραγωγός.

Έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από το διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα, δημιουργώντας έναν εκκεντρικό καλλιτεχνικό χαρακτήρα με χαρακτηριστικό κούρεμα, έντονο χιούμορ και ανατρεπτική αισθητική που τον ξεχώρισε από τους υπόλοιπους καλλιτέχνες της γενιάς του.

Η μεγάλη του αναγνώριση ήρθε μετά την επιτυχία του τραγουδιού «When I’m Down», ενώ ακολούθησε συνεργασία με μεγάλη δισκογραφική εταιρεία και μια σειρά από επιτυχημένες κυκλοφορίες.

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Πέρα από τη μουσική, ο Oliver Tree έγινε γνωστός για την ιδιαίτερη σκηνική του παρουσία, τις χιουμοριστικές δημόσιες εμφανίσεις και τα ευρηματικά μουσικά βίντεο που συχνά σκηνοθετούσε ο ίδιος.

Το όνομά του συνδέθηκε με πρωτότυπες καλλιτεχνικές ιδέες, αλλά και με δράσεις που ξεπερνούσαν τα όρια της μουσικής βιομηχανίας.

Το 2020 μάλιστα κατέκτησε θέση στα Ρεκόρ Γκίνες, δημιουργώντας το μεγαλύτερο kick scooter στον κόσμο, ένα προσωπικό εγχείρημα που είχε χαρακτηρίσει ως παιδικό του όνειρο.

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Ο 33χρονος καλλιτέχνης βρισκόταν στη Νότια Αμερική στο πλαίσιο της διεθνούς περιοδείας του και λίγες ημέρες πριν από το δυστύχημα είχε εμφανιστεί μπροστά σε χιλιάδες θαυμαστές στο Σάο Πάολο.

Είχε προγραμματισμένες ακόμη συναυλίες στην Ευρώπη τους επόμενους μήνες, με τους θαυμαστές του να παρακολουθούν συγκλονισμένοι τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση.

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