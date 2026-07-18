Τα 31α γενέθλιά της γιόρτασε η Σοφία Φυρού, έχοντας στο πλευρό της τα πιο αγαπημένα της πρόσωπα.

Η γνωστή influencer επέλεξε να περάσει την ξεχωριστή αυτή ημέρα σε μια πισίνα, μαζί με φίλους και την οικογένειά της. Φυσικά, από το πλευρό της δεν έλειψαν ο σύντροφός της, Αλέξανδρος Κοψιάλης, αλλά και ο γιος τους, Κωνσταντίνος.

Το ζευγάρι, που μετρά αρκετά χρόνια κοινής πορείας, συνεχίζει να απολαμβάνει όμορφες οικογενειακές στιγμές, παρά τα κατά καιρούς δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για κρίση στη σχέση τους.

Για την ιδιαίτερη αυτή περίσταση, ο Αλέξανδρος Κοψιάλης είχε ετοιμάσει μια ξεχωριστή έκπληξη στη σύντροφό του, με δύο εντυπωσιακές τούρτες που έκλεψαν τις εντυπώσεις.

Η Σοφία Φυρού μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από τον εορτασμό, ποζάροντας με μαγιό δίπλα στην πισίνα, ενώ δεν έλειψαν και τα τρυφερά στιγμιότυπα με τον Αλέξανδρο Κοψιάλη και τον μικρό τους γιο.

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε από τα γενέθλιά της:

Govastiletto.gr – Αλέξανδρος Κοψιάλης – Σοφία Φυρού: Ο γιος τους, Κωνσταντίνος έγινε 5 ετών – Οι τρυφερές ευχές