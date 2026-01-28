Η Σοφία Φυρού προχώρησε, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε σήμερα, Τετάρτη 28/1, στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, σε μια προσωπική αποκάλυψη. Συγκεκριμένα, η γνωστή influencer αποκάλυψε ότι ολοκλήρωσε τα χειρουργεία που έπρεπε να κάνει μετά την μαστεκτομή, στην οποία υπεβλήθη τον περασμένο Μάιο.

Η Σοφία Φυρού αποκάλυψε ότι ταλαιπωρήθηκε πολύ τον τελευταίο ένα χρόνο με αυτή την ιστορία. Ωστόσο, τόνισε ότι είναι πολύ ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.

«Να σας πω ότι τελείωσα και με τα χειρουργεία με το στήθος. Το τελευταίο ήταν πριν από από 13 μέρες, πήγαν όλα καλά. Τις πρώτες μέρες είχα πανικοβληθεί λίγο γιατί κάτι δεν μου άρεσε και έλεγα “Θεέ μου, έμπλεξα πάλι”. Δόξα τω Θεώ, είναι έτσι όπως το περίμενα και έχω και την υγεία μου, αλλά μου αρέσει κιόλας και αισθητικά και τελείωσα με αυτό.

Μετά από ένα χρόνο πάρα πολύ μεγάλης ταλαιπωρίας, το πρόσωπό μου λόγω των χειρουργείων, της κορτιζόλης στο Θεό, του στρες και του άγχους, το βλέπω πάρα πολύ διαφορετικό. Φαίνονται οι γραμμούλες, είναι αφυδατωμένο, πολύ λεπτό. Ποτέ δεν το έχω ξαναδεί έτσι, ενώ είμαι 30 χρονών. Περιμένω να περάσει 1-1,5 μήνας να επανέλθω και μετά να κάνω τα δικά μου μπας και το επαναφέρω», αναφέρει στο βίντεο.

«Μετά από ένα χρόνο τεράστιας ταλαιπωρίας, μπορώ να πω επιτέλους ότι ΤΕΛΕΙΩΣΑ. Αν μου έλεγες πριν από ένα χρόνο ότι θα τα αντέξω όλα αυτά, δεν θα σε πίστευα. Σήμερα νιώθω πιο δυνατή από ποτέ. Δεν με φοβίζει τίποτα πια, γιατί έμαθα πόση δύναμη κρύβω μέσα μου. Και είναι τεράστια. Δόξα τω Θεώ», σημείωσε στην δημοσίευσή της.

