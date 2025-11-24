Η Σοφία Καρβέλα γιόρτασε τα γενέθλιά της, και δέχτηκε τις τρυφερές ευχές από τους δικούς της ανθρώπους, ενώ εκτός από τα αγόρια της έχει την τύχη να απολαμβάνει και τη συντροφιά της μητέρας της, αυτή την περίοδο.

Η Άννα Βίσση, που βρίσκεται εδώ και αρκετές μέρες στην Αμερική, επέλεξε να ευχηθεί στη μονάκριβη κόρη της, φωτογραφίζοντας την εντυπωσιακή γενέθλια τούρτα της, με μια φωτογραφία της Σοφίας Καρβέλα να κρατάει μια μπάλα disco επάνω και την αναγραφή «Χρόνια πολλά κορίτσι της disco! Σ’ αγαπάμε όλοι!».

Η διάσημη ερμηνεύτρια έδειξε στο κοινό της το λαχταριστό γλυκό όπου η κόρη της θα έσβηνε τα κεράκια της, σημειώνοντας παράλληλα πόσο την αγαπά, ενώ λίγο αργότερα μοιράστηκε εικόνες από το γενέθλιο δείπνο τους με τον Γιάννη και τη Δήμητρα Κούστα.

Μαμά και κόρη ανέβασαν αρχικά μια κοινή selfie, ενώ αμέσως μετά η απόλυτη Ελληνίδα σταρ δημοσίευσε μια φωτογραφία με τους κουμπάρους της και τη Σοφία Καρβέλα από το τραπέζι του πολυτελούς εστιατορίου που επέλεξαν για το εορταστικό δείπνο τους.

Οι τέσσερίς τους πόζαραν με παιχνιδιάρικη διάθεση, δείχνοντας να απολαμβάνουν τη βραδιά.

