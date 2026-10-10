Η δημόσια σύγκρουση της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα για τα πνευματικά δικαιώματα συνεχίζει να μονοπωλεί τις συζητήσεις, φέρνοντας παράλληλα στο προσκήνιο ολόκληρη την οικογένεια. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Σοφία Καρβέλα, η οποία ωστόσο επιλέγει τη διακριτικότητα. Ζώντας στη Νέα Υόρκη, η κόρη των δύο καλλιτεχνών συνεχίζει κανονικά τη ζωή της και μοιράζεται στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της στο Instagram, αποφεύγοντας εντελώς να πάρει θέση ή να αναφερθεί στη διαμάχη που αναστατώνει την ελληνική σόουμπιζ.

Η φωτογραφία από τη Νέα Υόρκη

Αυτή τη φορά, η κόρη της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο από βραδινή έξοδο με φίλες της στη Νέα Υόρκη.

Πάνω στο στιγμιότυπο έγραψε χαρακτηριστικά: «Laugh till I cry with you two…», που στα ελληνικά σημαίνει «Να γελάω μέχρι δακρύων μαζί σας τις δυο…».

Πρόκειται για μια τρυφερή και αυθόρμητη ανάρτηση, μέσα από την οποία η Σοφία Καρβέλα εκφράζει την αγάπη της για τις φίλες της και τη χαρά που της προσφέρει η παρέα τους.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, θα λέγαμε ότι η στάση της Σοφίας Καρβέλα παρουσιάζει ενδιαφέρον. Η ίδια δεν έχει εκφράσει δημόσια τη στήριξή της προς κάποια από τις δύο πλευρές, ούτε έχει επιλέξει να σχολιάσει τις ανακοινώσεις και τους ισχυρισμούς που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Αντίθετα, συνεχίζει να δημοσιεύει στιγμές από την καθημερινότητά της στη Νέα Υόρκη, κρατώντας την προσωπική της θέση για την οικογενειακή διαμάχη μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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