Η Σοφία Καρβέλα έκανε τη νέα οικογενειακή της βόλτα με τα παιδιά της και τον πρώην σύζυγό της, Θανάση Πανουργιά.

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί το 2015, ενώ απέκτησε μαζί δύο γιους, τον Νικόλα και τον Νέστορα.

Η Σοφία Καρβέλα είχε μιλήσει, σε προηγούμενη ανάρτησή της, για τον πρώην σύζυγό της: «Τον γνώρισα όταν ήμασταν 19 χρονών και ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Για εμένα. Έπειτα το έβαλε σκοπό να με αφήσει έγκυο. Εις διπλούν. Γιατί είμαι πολύ καλύτερη μαμά από ότι σύζυγος και με κάποιο τρόπο το γνώριζε.

Έχουμε μια υπέροχη μικρή ζωή και γινόμαστε οι αληθινοί μ@λ@κες που πραγματικά είμαστε ο ένας γύρω από τον άλλον, οπότε λειτουργεί. Είναι το μόνο άτομο που μπορεί να με κάνει να μένω παντρεμένη μαζί του (αφού πήραμε διαζύγιο…)».

Στη νέα της δημοσίευση στο Instagram η Σοφία Καρβέλα κοινοποίησε μια φωτογραφία με τον πρώην σύζυγό της, αγκαλιά με τους γιους του.

