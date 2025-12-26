Στην Ελλάδα απολαμβάνει τις διακοπές των Χριστουγέννων η Σοφία Καρβέλα μαζί με την οικογένειά της. Η κόρη της Άννας Βίσση, έχοντας στο πλευρό της τους γιους της, Νίκο και Νέστορα, χάρισε μια μοναδική στιγμή στην απόλυτη Ελληνίδα σταρ, κάνοντάς της έκπληξη επί σκηνής για τα γενέθλιά της στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται.

Ανήμερα των Χριστουγέννων, η Σοφία και ο Θανάσης Πανουργιάς γιόρτασαν μαζί με τα παιδιά τους σε φιλικό σπίτι, απολαμβάνοντας την εορταστική ατμόσφαιρα της Αθήνας.

Σχετικές φωτογραφίες μοιράστηκε η γνωστή σχεδιάστρια μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram δημοσιεύοντας τα νέα οικογενειακά στιγμιότυπα.

Όπως είχε αποκαλύψει σε παλαιότερη συνέντευξή της η Σοφία Καρβέλα, η πρώτη της γνωριμία με τον Θανάση Πανουργιά έγινε στην ηλικία των 19 ετών, το 2004, όπου και γρήγορα γίνανε ζευγάρι. Το 2007 ακολουθεί μια περίοδος χωρισμού, ενώ ένα χρόνο μετά, το 2008, η Σοφία και ο Θανάσης δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους, όπου και αποφασίζουν να συγκατοικήσουν.

Το 2022 η Σοφία Καρβέλα κοινοποιεί το διαζύγιό της από τον Θανάση Πανουργιά.

