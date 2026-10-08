Σοφία Καρβέλα: Ποια είναι η στάση που κρατά απέναντι στη διαμάχη των γονιών της;

Ο Νίκος Γεωργιάδης μετέφερε, το πρωί της Πέμπτης 8/10, νέες πληροφορίες για την πολυσυζητημένη κόντρα ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση, μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα» στον Alpha.

Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε στην κατάσταση στην οποία φέρεται να βρίσκεται ο γνωστός μουσικοσυνθέτης μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν όσα αποκάλυψε για τη στάση που έχει επιλέξει να κρατήσει η κόρη του πρώην ζευγαριού, Σοφία Καρβέλα.

Η δημόσια αντιπαράθεση των δύο καλλιτεχνών έχει προκαλέσει αίσθηση, αφού πρόκειται για δύο ανθρώπους που έχουν συνδέσει τις ζωές και τις καριέρες τους για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. Παρά τον χωρισμό τους, η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας διατηρούσαν μια ιδιαίτερα στενή σχέση, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, με αποτέλεσμα η σημερινή τους ρήξη να προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση.

Ο Νίκος Γεωργιάδης μετέφερε, μιλώντας στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, πληροφορίες που έχει λάβει για την όλη κατάσταση, αλλά και για τη στάση της κόρης του ζευγαριού.

«Ήταν εξοργισμένος, δεν μπορούσε να τον ηρεμήσει κανείς μετά τη συναυλία, μου μετέφεραν. Ίσως θεώρησε ότι θα εισπράξει περισσότερα χρήματα από αυτά που του έχουν καταβάλει (σ.σ επειδή για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο μοιράστηκαν μισά μισά τα κέρδη με την Βίσση). Η κόρη τους έχει κρατήσει μια ουδέτερη στάση, όπως μου έχουν μεταφέρει, αλλά ελπίζω ότι θα μπουν άνθρωποι στη μέση και θα τους γεφυρώσουν το χάσμα που υπάρχει ανάμεσά τους».

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά του δημοσιογράφου στη Σοφία Καρβέλα, η οποία έχει επιλέξει να διατηρήσει ουδέτερη στάση απέναντι στη διαμάχη των γονιών της, χωρίς να πάρει δημόσια θέση υπέρ της μιας ή της άλλης πλευράς.

govastiletto.gr – Σοφία Καρβέλα: Ήρθε από τις ΗΠΑ στην Αθήνα για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ