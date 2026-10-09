Σοφία Καρβέλα: «Ποιος είσαι χωρίς καμία αναφορά στο παρελθόν σου;» – Η ατάκα όλο νόημα

Η κόντρα ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα έχει λάβει μεγάλη έκταση, μια σύγκρουση που πήρε μεγάλες διαστάσεις και οδήγησε στο τέλος της μακροχρόνιας σχέσης τους. Οι δύο καλλιτέχνες, που υπήρξαν παντρεμένοι, στενοί φίλοι και συνοδοιπόροι στην τέχνη, βιώνουν μια πρωτοφανή ρήξη στα 50 χρόνια της κοινής τους πορείας. Η αρχή έγινε όταν ο μουσικός και συνθέτης, απαντώντας σε φήμες που τον ήθελαν να απαιτεί το ποσό των 300.000 ευρώ από την τραγουδίστρια, εξέδωσε ανακοίνωση.

Σε αυτή αναφέρθηκε στο κόστος των εισιτηρίων της μεγάλης συναυλίας στο ΟΑΚΑ και στο μέγεθος της παραγωγής, ενώ κατήγγειλε ότι ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή πως δεν θα ανέβει στη σκηνή, δεν θα του επιτραπεί η είσοδος στο χώρο και δεν θα λάβει καμία αμοιβή. Ο γνωστός συνθέτης περιέγραψε τα συναισθήματά του χρησιμοποιώντας τη λέξη «Συντριβή». Η απάντηση της Άννας Βίσση δεν άργησε να έρθει μέσω δελτίου τύπου. Η ερμηνεύτρια υποστήριξε ότι δέχτηκε απειλές από τον πρώην σύζυγό της και ότι εκείνος είχε υψηλές οικονομικές απαιτήσεις πριν από το live, κλείνοντας με τη χαρακτηριστική φράση: «Εσύ μιλάς για συντριβή. Εγώ μιλάω για ντροπή».

H κόρη της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, Σοφία Καρβέλα, παρόλο που μέχρι στιγμής έχει κρατήσει στάση σιωπής απέναντι στα γεγονότα ανάμεσα στους γονείς της, το βράδυ της Πέμπτης 8/10, θέλησε να μοιραστεί ένα ηχηρό μήνυμα μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram. Η ίδια αναδημοσιεύοντας ένα βίντεο που μιλά για την ταυτότητα του εαυτού, μοιράζεται τα δικά της συναισθήματα για τις αλλαγές που έχουν έρθει στη ζωή της τις τελευταίες ημέρες.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο ακούγεται: «Ποιος είσαι χωρίς καμία αναφορά στο παρελθόν σου, κανένα παρελθόν μέσα σου. Ποιος είσαι χωρίς καμία αναφορά σε κανένα μέλλον. Για μία στιγμή, δεν χρειάζεται να θυμάσαι τίποτα, το email σου, την δυστυχισμένη παιδική σου ηλικία ή την χαρούμενη παιδική σου ηλικία, οτιδήποτε. Τίποτα. Απλά έφτασες εδώ. Ποιος ή τι είσαι. Μην ψάξεις για απάντηση στο βαθμό της σκέψης. Όταν ρωτάω “ποιος είσαι χωρίς το παρελθόν;”. Η απάντηση δεν θα βρεθεί στο βαθμό της σκέψης. Ό,τι έχει μείνει από εσένα χωρίς καμία αναφορά στο παρελθόν σου ή στο μέλλον σου. Μην το σκεφτείς. Πώς αισθάνεσαι να είσαι εσύ χωρίς καμία ανάμνηση;». Η ίδια μάλιστα, σχολιάζοντας το βίντεο έγραψε χαρακτηριστικά: «Μου αρέσει αυτό».

govastiletto.gr – Σοφία Καρβέλα: Ποια είναι η στάση που κρατά απέναντι στη διαμάχη των γονιών της;