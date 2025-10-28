Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Σοφία Καρβέλα μοιράστηκε, μέσα από το λογαριασμό της στο Instagram, ένα βίντεο από την κουζίνα του σπιτιού της να μαγειρεύει δίπλα στον πρώην σύζυγό της, Θανάση Πανουργιά.

Η γνωστή σχεδιάστρια ενημέρωσε, πριν από τρία χρόνια, για το χωρισμό της από τον πατέρα των παιδιών της, με τον οποίο διατηρούν άριστες σχέσεις.

Στο νέο της βίντεο στο Instagram, η Σοφία Καρβέλα με αφορμή την επίσκεψη του πρώην συζύγου της γράφει για τον εαυτό της: «Ταΐζοντας τον πρώην σύζυγό μου».

Η Σοφία Καρβέλα όπως είχε αποκαλύψει σε παλαιότερη συνέντευξή της, η πρώτη γνωριμία της με τον Θανάση Πανουργιά έγινε στην ηλικία των 19 ετών, το 2004, όπου και γρήγορα γίνανε ζευγάρι. Το 2007 ακολουθεί μια περίοδος χωρισμού, ενώ ένα χρόνο μετά, το 2008, η Σοφία και ο Θανάσης δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους, όπου και αποφασίζουν να συγκατοικήσουν.

Το 2016, ένα χρόνο μετά το γάμο τους, το ζευγάρι υποδέχεται το δεύτερο γιο τους. Ο Νίκος και ο Νέστορας αλλάζουν ριζικά την καθημερινότητα της Σοφίας Καρβέλα, η οποία μοιράζεται έκτοτε τρυφερά στιγμιότυπα μαζί μας, μέσω Instagram.

Δείτε το βίντεο:

