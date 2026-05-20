Η Σοφία Κουρτίδου μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για τη σχέση της με τον Γιάννη Σεβδικαλή, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Η γνωστή τραγουδίστρια περιέγραψε τη σχέση τους ως μια βαθιά σύνδεση γεμάτη αγάπη, αλληλοσεβασμό και κοινές εμπειρίες, αποκαλύπτοντας πως από την πρώτη στιγμή ένιωσε ότι ο Γιάννης θα παίξει σημαντικό ρόλο στη ζωή της.

«Με τον Γιάννη είμαστε μια αγκαλιά. Στο J2US μου έκανε πρόταση γάμου. Είχαμε γνωριστεί πιο παλιά, όταν τον είχα προσεγγίσει για να κάνουμε μια συνέντευξη. Είχα δει από τις φωτογραφίες ότι είναι ένα ωραίο παιδί, αλλά δεν είχα σκεφτεί αν θα μου αρέσει ο άνθρωπος που θα συναντήσω. Όταν όμως τον είδα από κοντά, μου άρεσε πολύ», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, εξομολογήθηκε πόσο σημαντική είναι η παρουσία του στη ζωή της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Με τον Γιάννη νιώθω ότι δεν μου φτάνει μια ζωή για να ζήσω όλα αυτά που θέλω. Είναι τόσα πολλά αυτά που μοιραζόμαστε. Υπάρχει αλληλοσεβασμός. Είναι το στήριγμά μου, ο αγαπημένος μου φίλος, ο σύντροφός μου, τα πάντα».

Η Σοφία Κουρτίδου στάθηκε και στη δύσκολη προσωπική ιστορία του Γιάννη Σεβδικαλή, μιλώντας για το σοβαρό ατύχημα που είχε στο παρελθόν, όταν παρασύρθηκε από τρένο ενώ ήταν πεζός. Όπως είπε, εκείνη η εμπειρία άλλαξε ολοκληρωτικά τον τρόπο που βλέπει τη ζωή: «Ο Γιάννης βρέθηκε κάτω από το τρένο, το οποίο τον έσερνε για 25 μέτρα και θυμάται τα πάντα. Αυτό τον έκανε να εκτιμήσει πραγματικά τη ζωή. Μετά το ατύχημα έκανε πραγματικότητα όλα του τα όνειρα, ασχολήθηκε με τον αθλητισμό και έγινε Παραολυμπιονίκης», ανέφερε, προσθέτοντας πως σήμερα έχει καταγράψει εννέα παγκόσμια ρεκόρ στον στίβο.

