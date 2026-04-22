Σε νομικά μέτρα προχώρησε η Σοφία Μαριόλα, στέλνοντας εξώδικο στα ΜΜΕ για τη δημοσιοποίηση της νέας της σχέσης. Σύμφωνα με τον Γιώργο Λιάγκα, η κίνηση αυτή δεν αφορά μόνο τις τηλεοπτικές εκπομπές, αλλά αποτελεί και μια έμμεση απάντηση στον Στράτο Τζώρτζογλου, μετά τις πρόσφατες συναισθηματικές του δηλώσεις στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα.

Τι αναφέρει το εξώδικο της Σοφίας Μαριόλα

«Έχουμε λάβει από την εντολέα μας κ. Σοφία Μοριόλα την ρητή εντολή να προχωρήσουμε στις νόμιμες δικαστικές ενέργειες εναντίον οποιουδήποτε προβαίνει σε παραβιάσεις ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της ιδίας και των φιλικών της προσώπων, μετά από τις επανειλημμένες παράνομες αναφορές στην ίδια και την προσωπική της ζωή, που έχουν σημειωθεί το τελευταίο δεκαπενθήμερο στο διαδίκτυο και σε τηλεοπτικές εκπομπές», αναφέρει μεταξύ άλλων το εξώδικο.

Τι δήλωσε ο Στράτος Τζώρτζογλου στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Ο Στράτος Τζώρζογλου φιλοξενήθηκε πριν από λίγες ημέρες στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα και προχώρησε σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση. Όταν ερωτήθηκε για το βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή Το Πρωινό στο οποίο μαθαίνει για πρώτη φορά ότι η Σοφία Μαριόλα έχει προχωρήσει στη ζωή της με νέο άντρα, ο ίδιος εξομολογήθηκε: «Από πού να το ήξερα; Όχι. Πάω γρήγορα στο σπίτι γιατί είχα συνέντευξη με τον δημοσιογράφο από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Έτσι όπως πήγαινε με παίρνει μία φίλη μου και μου κάνει πλάκα, μετά γέλασε και μου λέει “έλα ρε Πρωταπριλιά είναι” και εκεί κατάλαβα ότι ήταν Πρωταπριλιά. Έρχεται η κοπέλα να κάνουμε συνέντευξη, συνήθως τα ξέρεις τα βίντεο, μου λέει “τα ξέρεις αυτά για τη Σοφία;”.

Εγώ με την Σοφία μέχρι τρεις μέρες πριν μιλούσα, μάλιστα είχα τη διακριτικότητα να μην την πάρω τηλέφωνο για τα γενέθλιά της που εγώ τα διοργανώνω 8 χρόνια για να μην αναγκαστεί να με καλέσει και βγαίνει φωτογραφίες μαζί μου και δίνουμε τροφή σε όλο αυτό. Η Σοφία είναι ένα απλό κορίτσι και δεν είναι δουλειά της η διασημότητα, έτσι σκέφτηκα εγώ. Και λέω ας μην την πάρω τηλέφωνο, αλλά δύο μέρες δεν είχαμε μιλήσει. Λέω είναι Πρωταπριλιά, μου λέει η δημοσιογράφος ότι φιλιέται. Τι φιλιέται; Από πού φιλιέται; Ο άνθρωπος σου 8 χρόνια… Τι πλάκα; Ξέρεις τι είναι να σου το πουν αυτό κατάμουτρα;

Για τον άνθρωπο που είσαι μαζί 8 χρόνια από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί; Εκείνη τη στιγμή ήταν σαν να κατακεραυνώθηκα, γιατί με τον άνθρωπο που ζούσα τόσα χρόνια, ήμασταν συνέχεια μαζί, δεν είχαμε τσακωθεί ποτέ, πριν από δύο ημέρες μου έλεγε πράγματα…Δεν μου αρέσει να μιλάω τώρα για τη Σοφία γιατί με παρακάλεσε και η μαμά της να συνεχίσω να μιλάω για την Σοφία. Απλώς ένα θέμα με κάνει να σέβομαι λίγο το γεγονός, εγώ και να φάω bullying από τον κόσμο το αντέχω, επειδή κάποια σχόλια που γράφτηκαν όχι τόσο κολακευτικά για την Σοφία η μαμά της τρόμαξε μάλλον και μου έστειλε μήνυμα να σταματήσω όλο αυτό γιατί μάλλον, το κοινό έχει γράψει αρνητικά σχόλια πολλά. Την παρεξήγησαν λόγω εικόνας. Ένα λάθος θα κάνουμε, όλοι άνθρωποι είμαστε».

