Για τη νέα σελίδα στη ζωή της μετά το διαζύγιο από τον Στράτο Τζώρτζογλου μίλησε η Σοφία Μαριόλα. Η κάμερα της εκπομπής Happy Day τη συνάντησε σε κοσμοπολίτικο event αρωμάτων, όπου η ίδια επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους όσον αφορά την τρέχουσα προσωπική της ζωή. Παρόλα αυτά, αναφέρθηκε με πολλή αγάπη στον πρώην σύζυγό της, ξεκαθαρίζοντας πως οι σχέσεις τους παραμένουν άριστες.

Όπως εξομολογήθηκε, το διαζύγιο δεν ήταν κάτι που επιδίωκαν εξαρχής, ωστόσο αναγνώρισαν και οι δύο πως ένας σημαντικός κύκλος ανάμεσά τους είχε πια κλείσει.

«Είμαι πολύ καλά, μια χαρά. Δε θα ήθελα να αναφερθώ σε όλα αυτά που γράφτηκαν για την προσωπική μου ζωή. Μπορώ να πω ότι είμαι καλά με τον εαυτό μου και είμαι πολύ καλά γενικά. Δε θυμάμαι ποια ήταν η πιο ακραία σκηνή ζηλοτυπίας που έχω κάνει. Έχει περάσει και καιρός, γιατί ο Στράτος δεν μου έδινε δικαιώματα, οπότε πρέπει να ανατρέξω στις προηγούμενες σχέσεις που είχα, άρα θα πρέπει να πάω πολύ πίσω. Τηλέφωνα ψάχνω στην αρχή της σχέσης.

Εννοείται ότι με τον Στράτο έχουμε αμοιβαία αγάπη. Παραμένει αυτό το συναίσθημα. Έχει βγει το διαζύγιό μας. Όλα είναι καλά. Το μόνο που μετράει είναι ότι η αγάπη παραμένει. Το ότι φτάσαμε στο διαζύγιο, είναι κάτι που δε το θέλαμε, αλλά δυστυχώς κάποιοι κύκλοι ολοκληρώνονται» είπε η Σοφία Μαριόλα.

govastiletto.gr -Σοφία Μαριόλα: Τα μηνύματα στα social media μετά την εξώδικη επιστολή για το διαζύγιο από τον Στράτο Τζώρτζογλου