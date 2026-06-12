Η Σοφία Μαριόλα πραγματοποίησε μια νέα βραδινή έξοδο την Πέμπτη 11 Ιουνίου κι έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες. Όπως ήταν αναμενόμενο ρωτήθηκε για τη σχέση που έχει σήμερα με τον πρώην σύζυγό της τον Στράτο Τζώρτζογλου.

Η Σοφία Μαριόλα διευκρίνισε πως διατηρούν καλή μεν, αλλά όχι καθημερινή επικοινωνία. Η ίδια απάντησε με αυτοσαρκασμό για το γεγονός ότι δεν τη φλερτάρουν, αποδίδοντάς το στο ότι ο κόσμος την έχει ταυτίσει ως «η γυναίκα του Στράτου».

«Μιλήσαμε πριν τρεις μέρες. Δεν έχουμε καθημερινή επικοινωνία, όχι. Τόσο όσο. Όποτε χρειάζεται, ό,τι νιώθει ο καθένας είναι ωραίο να λέγεται και έχουμε καλή επαφή. Δεν με φλερτάρουν καθόλου, θα έλεγα. Δεν ξέρω… Μάλλον έχω στιγματιστεί ως «γυναίκα του Στράτου» και δε με φλερτάρουν ιδιαίτερα» απάντησε η Σοφία Μαριόλα.

Πώς απάντησε o Στράτος Τζώρτζογλου για την προσωπική του ζωή

Ο Στράτος Τζώρτζογλου, ερωτώμενος για το αν μαγειρεύει στο σπίτι του τώρα που μένει μόνος του και αν πιστεύει ότι θα βρει ξανά τον έρωτα, ο ίδιος απάντησε: «Δεν θα πω ότι η μαγειρική είναι το καλύτερό μου, δεν ξέρω να μαγειρεύω. Τα βασικά κάνω τώρα που είμαι μόνος μου. Είμαι τόσο ερωτευμένος που ο έρωτας θα έρθει σίγουρα».

Το πρώην ζευγάρι παντρεύτηκε το 2019 στον Ιερό Ναό του Τίμιου Σταυρού στο Ακρωτήρι των Χανίων της Κρήτης. Πριν από λίγους μήνες οι δυο τους αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή, ενώ πριν από το Πάσχα έγινε γνωστό πως η Σοφία Μαριόλα έχει προχωρήσει στην προσωπική της ζωή, έχοντας έναν νέο σύντροφο.

govastiletto.gr -Σοφία Μαριόλα για Στράτο Τζώρτζογλου: «Έχει βγει το διαζύγιό μας -Η αγάπη παραμένει»