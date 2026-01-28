Τίτλοι τέλους έπεσαν στον γάμο του Στράτου Τζώρτζογλου και της Σοφίας Μαριόλα. Μετά από οκτώ χρόνια κοινής ζωής και έξι χρόνια έγγαμου βίου, το ζευγάρι αποφάσισε να προχωρήσει σε οριστικό διαζύγιο, διατηρώντας ωστόσο χαμηλούς τόνους και αμοιβαίο σεβασμό για τα όσα έζησαν μαζί.

Αν και ο γνωστός ηθοποιός έχει δώσει αρκετές συνεντεύξεις, η Σοφία Μαριόλα έχει επιλέξει να κρατήσει μια πιο διακριτική στάση όσον αφορά στο διαζύγιο τους.

Η κάμερα της εκπομπής Happy Day και ο Δημήτρης Σιδηρόπουλος συνάντησαν πρώτη φορά την πρώην σύζυγο του Στράτου Τζώρτζογλου μετά την επιβεβαίωση ότι το ζευγάρι δεν είναι πλέον μαζί.

Η Σοφία Μαριόλα ανέφερε πως: «Η σχέση μας με τον Στράτο είναι εξαιρετική. Την ατάκα για τις «διακοπές» απ’ ό,τι μου είπε ο Στράτος, δεν το δήλωσε, απλά γράφτηκε, δεν ξέρω, από τον δημοσιογράφο… Ίσως για να πουλήσει; Μέσα στη συνέντευξη δεν έγραφε αυτή τη φράση. Φυσικά και ήμουν ευτυχισμένη μέσα στον γάμο μου. Ποια γυναίκα θα έμενε σε ένα γάμο μόνο για διακοπές ή μόνο για κάποια πράγματα; Όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Σίγουρα η κατάθλιψη επηρεάζει, οποιαδήποτε πάθηση ή κατάσταση μέσα σε ένα γάμο, αλλά… όλα καλά.

Δεν θα ήθελα τώρα να αναφερθώ και να δώσουμε κι άλλη έκταση (για το αν ήθελε οικογένεια). Μιλάμε πολύ συχνά στο τηλέφωνο και είμαστε πολύ καλά. Υπάρχει και πόνος στο διαζύγιο και πόνος στο γάμο, οπότε διαλέγεις. Θα πάω στην πρεμιέρα του στο θέατρο».

Ο Στράτος Τζώρτζογλου είχε πει στο περιοδικό OK: «Αν κόψεις τις φλέβες μου, θα πεταχτεί πρώτα ο γιος μου, ο Αλκιβιάδης, μετά η Μαρία και μετά η Σοφία. Η Μαρία δεν άντεχε να με βλέπει με τον τρόπο που ζούσα. Είμαι μες στην ενέργεια, ακόμα και όταν κάθομαι, μοιάζω έτοιμος να εκραγώ. Η Σοφία ήταν ευτυχισμένη μόνο όταν πηγαίναμε διακοπές. Της λέω κάποια στιγμή «πήγαινε στη μάνα σου». Και πήγε. Το κοριτσάκι μέσα της είχε χορτάσει λίγο με τις τηλεοράσεις και όλα αυτά, αλλά δεν το κατείχε το θέμα, δεν το πολυγούσταρε. Πάντα σκεφτόταν μην πει κάτι και εκθέσει και εμένα, τη μάνα της και το κύρος της. Ξέρεις πώς μπορούν να πάρουν μια φράση και να την απομονώσουν για να το κάνουν ζήτημα».

govastiletto.gr – Στράτος Τζώρτζογλου: Όλη η αλήθεια πίσω από το χωρισμό του με την Σοφία Μαριόλα – «Στις διακοπές της είπα…»