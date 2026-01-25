Ο Στράτος Τζώρτζογλου και η Σοφία Μαριόλα αποφάσισαν, ύστερα από 8 χρόνια κοινής πορείας και 6 χρόνια γάμου, να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, με την σύζυγο του ηθοποιού να μετακομίζει σε νέα σπίτι. Ωστόσο, όπως έχει αποκαλύψει ο πρώτος σε δηλώσεις του, η αγάπη τους και η φιλία τους παραμένει πολύ δυνατή, αφού ο λόγος του χωρισμού τους δεν είναι η έλλειψη συναισθημάτων.

Η Σοφία Μαριόλα δεν έχει μέχρι στιγμής τοποθετηθεί δημόσια επί του θέματος, με την ίδια να κρατά χαμηλό προφίλ αυτή την δύσκολη περίοδο που περνά στην προσωπική ζωή της. Παρόλα αυτά, ανακοίνωσε πριν από λίγο το επόμενο επαγγελματικό της βήμα, με την ίδια να δηλώνει αρκετά ενθουσιασμένη για αυτή τη νέα σελίδα στη ζωή της.

Συγκεκριμένα, μέσα από το βίντεο που ανέβασε μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram ο επιχειρηματίας Μάνος Δημονίτσας εμφανίζεται μαζί με την Σοφία Μαριόλα ανακοινώνοντας τη συνεργασία τους. Όπως αποκαλύπτει, από εδώ και πέρα η ίδια είναι εργαζόμενη στην κλινική του και θα απαντά στα τηλεφωνήματα, προκειμένου να κλείνει τα ραντεβού των πελατών.

Μάλιστα, ο επιχειρηματίας ακούγεται στο βίντεο να λέει: «Είμαστε παρέα, θα είναι κάθε μέρα εδώ, στο τηλέφωνο θα σας απαντά η Σοφία, θα σας εξυπηρετεί. Πώς νιώθεις;» την ρώτησε, με την Σοφία Μαριόλα να απαντά: «Πολύ ευτυχισμένη, ευγνώμων, περνάω τέλεια, ήταν η δεύτερη ημέρα σήμερα. είναι το καλύτερό μου, δεν θα μπορούσα να είμαι σε καλύτερο χώρο».

«Είναι ένα νέο κεφάλαιο για εσένα. Θέλω να πω ότι είναι ένα φανταστικό πλάσμα, πάρα πολύ θετική διάθεση και σίγουρα που λένε κάθε τέλος για μια νέα αρχή, εδώ κάνουμε την αρχή» πρόσθεσε ο επιχειρηματίας.

