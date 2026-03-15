Με μια ανάρτηση που βάζει τέλος στα σενάρια, η Σοφία Μητσοτάκη διέψευσε τα fake news που την ήθελαν να “δραπετεύει” από το Ντουμπάι με ιδιωτικό τζετ. Η κόρη του Πρωθυπουργού δημοσίευσε το boarding pass της πτήσης της από το Μουσκάτ του Ομάν προς την Αθήνα με ημερομηνία 6 Μαρτίου, αποδεικνύοντας πως επέστρεψε με εμπορική πτήση και όχι με τον τρόπο που περιέγραφαν τα ανυπόστατα δημοσιεύματα.

Η ανάρτηση της Σοφίας Μητσοτάκη

Συγκεκριμένα η κόρη του Έλληνα Πρωθυπουργού αναφέρει τα εξής: «Παρόλο που δεν επιθυμούσα να δώσω συνέχεια σε αυτή τη δυσάρεστη ιστορία, προχωρώ στη δημοσιοποίηση του εισιτηρίου μου από την προγραμματισμένη πτήση charter της Aegean από το αεροδρόμιο του Μουσκάτ στις 6 Μαρτίου.

Ο λόγος που προβαίνω σε αυτή την ενέργεια είναι ξεκάθαρος: να καταδειχθεί σε όλους η απαράδεκτη τακτική που ακολουθούν διαχρονικά μέσα όπως το συγκεκριμένο.

Μια τακτική που επιχειρεί να μετατρέψει το θύμα σε θύτη, να στοχοποιήσει έναν άνθρωπο και στη συνέχεια να τον εξαναγκάσει να απολογηθεί για μια πράξη που δεν διέπραξε.

Ελπίζω ότι εδώ ολοκληρώνεται αυτή η αθλιότητα. Αναμένω τη δημόσια απολογία του μέσου και την άμεση απόσυρση του δημοσιεύματος. Σε διαφορετική περίπτωση επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου».

