Με αφορμή την εμφάνιση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο MadWalk 2025, η Σοφία Μουτίδου προχώρησε σε ένα αρνητικό σχόλιο σχετικά με την Πρέσβη των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής “Real View”, η Σοφία Μουτίδου εξέφρασε την άποψή της για την πρέσβη.

Συγκεκριμένα αφού προβλήθηκε το σχετικό θέμα στην εκπομπή Real View -το βράδυ της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου- η Σοφία Μουτίδου πήρε τον λόγο και σχολίασε: «Νιώθω ξεκάθαρα ότι η Κίμπερλι πουλάει παπάτζα. Πουλάει μεγάλο παπά και τον τρώμε όλοι. Είμαστε χαρούμενοι για τη διαφορετικότητα της πρέσβειρας η οποία θα κάνει τη δουλειά της πριν πάρουμε πρέφα και θα κοιτάμε τα φορέματα και θα τα σχολιάζουμε. Μας κοροϊδεύει μες στη μάπα μας και είναι να ’χουμε να λέγαμε. Με ενοχλεί όλο αυτό».

Από τη δική τη πλευρά η Δάφνη Καραβοκύρη πρόσθεσε: «Εμένα με έχει κουράσει πια. Είναι social media και να ’χαμε να λέγαμε. Βλέπουμε μόνο αυτό και έχει έρθει για άλλο λόγο».

