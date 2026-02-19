Η εκπομπή Real View σχολίασε εκτενώς την τελευταία δημόσια εμφάνιση του Πέτρου Φιλιππίδη, εστιάζοντας λιγότερο στο περιεχόμενο των δηλώσεών του και περισσότερο στη γλώσσα του σώματος και τη γενικότερη στάση που επιλέγει να τηρεί απέναντι στους δημοσιογράφους.

Η κουβέντα άνοιξε με την Έλενα Χριστοπούλου, η οποία επέλεξε να σταθεί στο σχετικό στιγμιότυπο, λέγοντας: «Είναι ένας πατέρας που πάει να δει τον γιο του. Οτιδήποτε άλλο δεν με αφορά καθόλου».

Ωστόσο, η Σοφία Μουτίδου είχε διαφορετική οπτική. Με λόγο άμεσο και χωρίς περιστροφές, εστίασε κυρίως στο ύφος του ηθοποιού απέναντι στα media. «Να σου πω την αλήθεια, θα σταθώ στην ειρωνεία. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Δεν καταλαβαίνω την ειρωνεία ως μέσο επικοινωνίας», ανέφερε αρχικά, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι αυτό που την ενόχλησε δεν ήταν η παρουσία του καθαυτή, αλλά ο τρόπος.

Συνεχίζοντας, περιέγραψε και την αύρα που, όπως είπε, αντιλαμβάνεται διαχρονικά: «Όλο το vibe, από την πρώτη στιγμή, έχει μια επιθετικότητα, απαξίωση και υποτίμηση. Περιμένει με μια καχυποψία ότι κάτι δεν πάει καλά και στο τέλος υπάρχει μια αίσθηση ανωτερότητας». Η ίδια μίλησε για ένα συναίσθημα που όπως παραδέχτηκε δεν είναι καινούργιο για εκείνη, αλλά την ακολουθεί εδώ και χρόνια σε σχέση με τον συγκεκριμένο άνθρωπο.

«Χρόνια είχα αυτό το συναίσθημα με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, σαν να περνά κάτι ανώτερο. Το vibe είναι ότι αιωρούμαι κάπως πιο ψηλά», συμπλήρωσε η Σοφία Μουτίδου για τον Πέτρο Φιλιππίδη.

govastiletto.gr -Σοφία Μουτίδου: Της έστειλε εξώδικο ο Αχιλλέας Μπέος – «Δεν δύναμαι να ανακαλέσω καμία δήλωσή μου»