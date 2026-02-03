Στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής βρέθηκε ο Δημήτρης Παπανώτας μετά τις δηλώσεις του για την “μετακόμιση” της Ελένης Βουλγαράκη στο πλευρό του Φώτη Ιωαννίδη. Το θέμα πήρε διαστάσεις “τηλεοπτικού πολέμου”, με τις ψυχαγωγικές εκπομπές να καταδικάζουν το ύφος των σχολίων και να εγκαλούν τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και τους συνεργάτες της για τη στάση που τήρησαν.

Στο Real View, η Σοφία Μουτίδου πήρε ξεκάθαρη θέση και μίλησε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο, κάνοντας λόγο για «τρεις τραγωδίες» γύρω από την υπόθεση. Όπως ανέφερε αρχικά: «Εγώ νομίζω ότι αυτή η ιστορία έχει τρεις τραγωδίες. Τις έγραφα την ώρα που τις έβλεπα. Η πρώτη τραγωδία είναι το παραλήρημα το σεξιστικό του Παπανώτα. Δηλαδή είδα έναν άνθρωπο ο οποίος έβγαλε έτσι ένα στερεοτυπικό… “τι παίρνεις τη γυναίκα για να ταλαιπωρείς, θα κάνει καριέρα εδώ πέρα”».

Η Σοφία Μουτίδου δεν στάθηκε μόνο στα λεγόμενα, αλλά και στο κλίμα που δημιουργήθηκε στο πλατό. «Δεύτερο παραλήρημα ήταν οι κυρίες δίπλα που χαχανίζανε. Μου έκανε τρομερή εντύπωση, μη σας πω ότι μου φάνηκε χειροτερότερο. Πώς μπορεί να προκληθεί γέλωτας όταν ακούγονται τέτοια πράγματα;» είπε, αναφερόμενη στη στάση της Σταματίνας Τσιμτσιλή και της Τίνας Μεσσαροπούλου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αντίδραση της ίδιας της Ελένης Βουλγαράκη, χαρακτηρίζοντάς την ως την «τρίτη τραγωδία». «Η απολογία της κοπέλας στο αεροδρόμιο. Ίσως να μην το κατάλαβε, αλλά τελικά απολογήθηκε. Λογοδότησε. Είπε τα αυτονόητα για τη δική της ζωή», τόνισε, σημειώνοντας πως δεν θα έπρεπε καν να μπει σε αυτή τη διαδικασία.

Κορυφώθηκε η ένταση στην εκπομπή Η ένταση κορυφώθηκε όταν η συζήτηση πήγε στον ρόλο της παρουσιάστριας μιας εκπομπής. Η Δάφνη Καραβοκύρη ανέφερε πως, αν ήταν στη θέση αυτή, θα είχε διαχωρίσει ξεκάθαρα τη θέση της, με τη Σοφία Μουτίδου να λέει σε έντονο ύφος: «Είναι ντροπή να μη διαχωρίζεις τη θέση σου το 2026 όταν ξεφτιλίζουν μια γυναίκα δίπλα σου». Και συνέχισε: «Έχω εκνευριστεί πάρα πολύ. Δεν γίνεται να έχεις την εκπομπή και να λες ότι γελώ πιο κάτω 30% γιατί δεν συμφωνώ πολύ. Άνοιξε το στόμα σου και πες “πως τολμάς και μιλάς έτσι για τη ζωή μιας άλλης”. Για ποια σχέση μιλάμε, είναι 11 χρόνια μαζί, πόσο θέλουν για να έχουν σχέση, πρέπει να γλωσσοφιλιούνται; Είναι συνάδελφοι. Αν δεν ήθελε να μιλήσει, θα κριθεί που δεν θα ήθελε. Όταν γελάς μαζί του, συντρώς μαζί του… Όταν χασκογελώ με τα σεξιστικά σου αστεία, δεν σε ρίχνω στα λιοντάρια».

