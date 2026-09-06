«Λέω να κάνω ένα forum για όλες εμάς που περνάμε αυτόν το νταλκά. Δεν ξέρω πώς γίνεται το forum, ξέρω απλώς ότι οι άνθρωποι μιλάνε μεταξύ τους. Θα ήθελα να το διοργανώσω, να είμαι η διοργανώτρια για αυτή τη μέση ηλικία, γιατί δεν την παλεύω άλλο. Έχω φτάσει στα μη περαιτέρω. Ελπίζω, παρόλα αυτά, η δική σας ζωή να είναι πάρα πολύ πιο εύκολη από τη δική μου».

Για τα συμπτώματα που αντιμετωπίζει λόγω της κλιμακτηρίου, τα οποία τις φέρνουν κρίσεις πανικού και ταχυκαρδίες, μίλησε η Σοφία Μουτίδου μέσα από το YouTube κανάλι της, με τη γνωστή ηθοποιό να παραδέχεται πως εκμυστηρεύεται τα όσα της συμβαίνουν γιατί θα βρει στήριξη στα λόγια του κοινού της.

Η γνωστή ηθοποιός ανέφερε «Έχει φτάσει Ιούλιος και έχω πολλές κρίσεις πανικού, οι οποίες συνδυάζονται με ταχυκαρδίες που έρχονται από την ορμονική διαταραχή. Το λέω γιατί – κακά τα ψέματα – ψάχνω και ένα κουράγιο από κάτω, από τα μηνύματα. Πάντοτε το σύνολο για εμένα ήταν καθησυχαστικό, πάντοτε το να μοιραζόμουν το πρόβλημά μου και να έβρισκα συμπάσχοντες, ήταν για εμένα βασική υποστήριξη στη ζωή μου. Βασική δομή στην οποία βρίσκω απάγκιο. Περνάω δύσκολα, ήταν εφιαλτικός αυτός ο Ιούλιος. Ένα κατακλυσμιαίο πράγμα στο σώμα μου, μια τρομερή αναστάτωση, ένας συναγερμός, ένα alert, το οποίο μου έκανε τα συμπτώματα επί 100».

Μάλιστα, συμπλήρωσε: «Τα φοβάμαι ακόμα. Δεν μου τα έκανε, μου τα κάνει. Ακόμα πλήττομαι από τις κρίσεις που προκαλούν οι ταχυκαρδίες της παύσης της περιόδου. Θυμάμαι την Oprah που είπε κάποια στιγμή ότι ‘Για χρόνια πάλευα’ και λέω: ‘Εντάξει, αν πάλευε και αυτή, που έχουμε την Αμερική πολύ μπροστά, ότι πεταλώνουν ψύλλο οι καρδιολόγοι’. Είχε πει: ‘Πάλευα χρόνια να βρω γιατί έχω αυτές τις ταχυκαρδίες και γιατί η ζωή μου έχει αναστατωθεί έτσι, μέχρι που ανακάλυψα μετά από χρόνια ότι είναι από την κλιμακτήριο’. Γιατί το λέμε αυτό; Γιατί πολλές φορές θα πάμε σε ένα γιατρό που θα ψάξει πρώτα τα παθολογικά και αφού δεν βρει τα παθολογικά, μετά θα πάει στα ψυχολογικά».

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