Στα άκρα φτάνει η κόντρα Μουτίδου – Μπέου, μετά το εξώδικο που κατέθεσε ο Δήμαρχος Βόλου. Η ηθοποιός, μέσα από την εκπομπή «Real View», διάβασε το νομικό έγγραφο στον αέρα και έδωσε τη δική της αποστομωτική απάντηση, αρνούμενη να πάρει πίσω όσα ειπώθηκαν στην επεισοδιακή τους τηλεοπτική συνάντηση.

Θυμίζουμε πως είχαν μια βαριά στιχομυθία πριν από περίπου ενάμιση μήνα στον αέρα του OPEN: «Μου κάνει φοβερή εντύπωση που στράφηκαν εναντίον σας για το αλογάκι και κανείς δεν έχει στραφεί εναντίον σας τόσα χρόνια για τις ξεφτίλες που εξαπολύετε όποτε έχετε ευκαιρία κι άνθρωπο», είχε πει η Σοφία Μουτίδου με τον Αχιλλέα Μπέο να αντιδρά: «Η πρώτη ξεφτίλα κ. Μουτίδου είστε εσείς. Θεωρείτε και τον εαυτό σας ηθοποιό. Ότι δεν θα ‘ρθειτε στο Βόλο να κάνετε παράσταση. Γιατί θα ερχόταν κανένας να σας δει;».

Στη συνέχεια η Σοφία Μουτίδου του απάντησε: «Δεν μπορώ να κάνω παράσταση στο Βόλο, ούτε στις Σέρρες. Έχω μία ελαφριά τσίπα. Όσο είσαι εσύ εκεί πέρα, δεν θα πατήσω πόδι. Φασίστες και ρατσιστές δεν γουστάρω. Πήγαινε να βρίσεις κι άλλους, να μιλάς για γυναίκες, για βιασμούς».

Τι αναφέρει το εξώδικο του Αχιλλέα Μπέου στη Σοφία Μουτίδου

Σύμφωνα με όσα διάβασε η ίδια στον αέρα, στο εξώδικο γίνεται λόγος για παράνομη προσβολή και ηθική βλάβη του δημάρχου Βόλου, με αναφορές σε χαρακτηρισμούς που, όπως υποστηρίζεται, τον παρουσιάζουν ως «ρατσιστή και φασίστα», ο οποίος «επιδιώκει τον εξευτελισμό ανθρώπων» και δείχνει «τεράστια ασέβεια απέναντι στις γυναίκες και σε ανθρώπους με περιττό βάρος».

Παράλληλα, στο κείμενο γίνεται αναφορά στο ότι η Σοφία Μουτίδου άφησε να εννοηθεί πως ο Αχιλλέας Μπέος ασχολείται αποκλειστικά με εξυβρίσεις και υποθέσεις βιασμών, κάτι που ο ίδιος χαρακτηρίζει συκοφαντικό. Μέσα από το εξώδικο ζητείται ουσιαστικά να ανακαλέσει τις δηλώσεις της η παρουσιάστρια και να του ζητήσει συγγνώμη.

Η απάντηση της Σοφίας Μουτίδου

Η απάντηση της Σοφίας Μουτίδου ήταν άμεση: «Η απάντησή μου δεν εκπροσωπεί το κανάλι, είναι προσωπική. Το εξώδικο βρίθει αναληθειών και ανυπόστατων ισχυρισμών. Θα ήθελα να δηλώσω ότι δεν δύναμαι να ανακαλέσω καμία δήλωσή μου, η οποία προφανώς έχει παρερμηνευτεί από τον δήμαρχο και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσα να είμαι ανακόλουθη των δηλώσεών μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια τόνισε επίσης πως δεν μπορεί να δεσμεύσει τον τηλεοπτικό χρόνο της εκπομπής με την υπόθεση, ξεκαθαρίζοντας πως ούτε το κανάλι ούτε η εταιρεία παραγωγής είναι υποχρεωμένοι να εμπλακούν περαιτέρω. «Επειδή δεν είναι ο χρόνος δικός μου και το OPEN δεν είναι υποχρεωμένο να αναλάβει αυτή την ιστορία, την Παρασκευή θα τα πούμε όλα στο κανάλι μου στο YouTube και ο κ. Μπέος μπορεί να συνεχίσει στα δικαστήρια», σημείωσε.

