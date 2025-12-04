Στον αέρα της εκπομπής “Real View” του OPEN, η Σοφία Μουτίδου και η ομάδα της αναφέρθηκαν στα όσα διαδραματίστηκαν στην χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Βόλου. Η Δάφνη Καραβοκύρη δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ο Αχιλλέας Μπέος είναι «ξεκάθαρη καρικατούρα», ενώ η Σοφία Μουτίδου πρόσθεσε με νόημα πως πρόκειται για μια «φασιστική» καρικατούρα

«Όχι, δεν είναι καρικατούρα του Καραγκιόζη που τραγουδάμε και χορεύουμε στο όνομα της ελληνικής μνήμης. Είναι μια φασιστική καρικατούρα. Μια υβριστική, προσβλητική, σεξιστική, 2025 καρικατούρα» δήλωσε χαρακτηριστικά η Σοφία Μουτίδου.

Να θυμίσουμε το βράδυ της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου του Βόλου, με τον Δήμαρχο της πόλης, Αχιλλέα Μπέο να βρίσκεται στη σκηνή, έχοντας ετοιμάσει εκπλήξεις για τους πολίτες.

Στη σκηνή βρέθηκαν ο Θοδωρής Φέρρης με την Ανδρομάχη και τον χορογράφο Δημήτρη Παπάζογλου, ενώ τη βραδιά συντόνιζε ο δημοσιογράφος, Σωτήρης Πολύζος.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Σωτήρης Πολύζος κάλεσε τον Αχιλλέα Μπέο στη σκηνή, με τον Δήμαρχο Βόλου να λέει σε έντονο ύφος: «Είναι ο μοναδικός άνθρωπος που μπορεί να με εκνευρίσει γιατί κάνει πάντοτε μια μ…κία. Σήμερα είναι η μέρα τέτοια. Άλλο ήταν το σκηνικό».

Λίγο αργότερα, ο Δήμαρχος Βόλου είπε πως: «Τι σακάκι είναι αυτό φοβερό. Τραπεζομάντηλο το είχε η γιαγιά μου στο σπίτι και το πήρε ο π…στης και το έκανε σακάκι. Παναγία βοήθα. Ήταν χιούμορ. Άμα δεν έχουμε χιούμορ. Τι να τους κάνουμε. Ας μας παρεξηγήσουν» συνέχισε ο Αχιλλέας Μπέος.

