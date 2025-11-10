Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Σοφία Μουτίδου ανέβασε σήμερα, Δευτέρα 10/11, ένα βίντεο στο κανάλι της στο YouTube με τίτλο: «Η τοξική αρρενωπότητα ως δεδομένο».

Τις τελευταίες ημέρες, η ίδια έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά την αντιπαράθεσή της με τον Απόστολο Γκλέτσο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της live εκπομπής Real View η οποία προβάλλεται στο Open. Ο ηθοποιός αποχώρησε εκνευρισμένος από το πλατό της εκπομπής.

Η Σοφία Μουτίδου ανέφερε, μιλώντας για τα σχόλια που δέχτηκε, στο νέο της βίντεο: «Ένα Real View που ξεκίνησε πάρα πολύ … σαν άλογο κούρσας, με πάρα πολλά επεισόδια. Το κορυφαίο επεισόδιο είναι αυτό με τον Απόστολο Γκλέτσο, το οποίο είναι η αφορμή για το σημερινό βίντεο. Το ενημερώνω για να μη περιμένουν τα παιδιά από τις εκπομπές τις πρωινές να ακούσουν τζάμπα και βερεσέ όλο το βίντεο, δεν θα έχει ψωμί για εσάς. Αυτό που θα ήθελα να σταθώ είναι τα media, τα κανάλια κλπ. Θέλω να σταθώ για άλλη μια φορά στη δύναμη διαμόρφωσης της κοινής γνώμης, αυτή τη φορά που ήμουν εγώ στο επίκεντρο, το έζησα καλά στο πετσί μου.

Αυτό που κατάλαβα είναι ότι για άλλη μια φορά, τα πράγματα έχουν πολλές αναγνώσεις και τα media στρέφονται προς την ανάγνωση εκείνη η οποία τους είναι πιο ωφέλιμη για να κάνουν θεαματικότητα. Για κάποιο λόγο, τον οποίο δεν είναι η ώρα να αναλύσω σε αυτό το βίντεο, έχω μέλι για τις περιπτώσεις των εκπομπών, αρνητικό μέλι, από το οποίο τραβιούνται για να τσιμπήσουν. Θέλουν να με φάνε ζωντανή, αυτό όμως είναι δικό τους θέμα στο οποίο δεν μπορώ να παρέμβω. Ούτε στις εκπομπές, ούτε στο πώς χειρίζονται και γιατί μου φέρονται έτσι.

Θα σταθώ στο γεγονός ότι ως γυναίκα δέχτηκα μια επίθεση για την συμπεριφορά μου, ότι ήμουν αγενής, ότι δεν φέρθηκα όπως έπρεπε, ότι ήμουν προκλητική. Πουθενά, πουθενά όμως δεν αναφέρθηκε η συμπεριφορά του άλλου μέρους, τι σημαίνει αυτό; σημαίνει ότι παίρνω μια συμπεριφορά, ένα γεγονός και το φωτίζω εκεί που μου κάνει εμένα “τσακ”. Ο κόσμος που θα δει το γεγονός δεν θα κάτσει να δει τι συμβαίνει. Οπότε βλέποντας κάποιον, ένα σχολιασμό, ο οποίος είναι ήδη αρνητικός για ένα άλλο άτομο, δεν θα το ξεψαχνίσει».

Δείτε το βίντεο:

