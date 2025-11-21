Η Σοφία Παυλίδου έκανε μια μακροσκελή δημοσίευση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram και αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι υποβλήθηκε σε επέμβαση στο στήθος της, πριν από οκτώ μήνες.

Όπως έγραψε η δημοφιλής ηθοποιός, το χειρουργείο δεν έγινε μόνο για αισθητικούς λόγους αλλά και για θέματα υγείας, για τα οποία δεν ανέφερε περισσότερες λεπτομέρειες.

Αναλυτικά η δημοσίευση της Σοφίας Παυλίδου:

«Μετά από 8 μήνες από την επέμβαση στο στήθος μου, νιώθω πλέον έτοιμη να μοιραστώ την εμπειρία μου και να πω ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στον γιατρό μου. Η επέμβαση δεν ήταν μόνο αισθητική, ήταν μια περίπλοκη διαδικασία που αφορούσε και θέματα υγείας. Παρ’ όλα αυτά, ο γιατρός μου χειρίστηκε κάθε στάδιο με απόλυτη επαγγελματικότητα, τεχνική αρτιότητα και πραγματική γνώση του αντικειμένου του.

Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό – πολύ καλύτερο απ’ όσο θα μπορούσα να φανταστώ – και αυτό οφείλεται στην εμπειρία, την ακρίβεια και την αφοσίωσή του. Πέρα όμως από το ιατρικό κομμάτι, αυτό που έκανε πραγματικά τη διαφορά ήταν ο ανθρώπινος τρόπος του. Ήταν δίπλα μου σε κάθε απορία, σε κάθε αγωνία πριν και μετά την επέμβαση. Πάντα διαθέσιμος, πάντα πρόθυμος να απαντήσει στα μηνύματα μου, να με στηρίξει και να με ηρεμήσει.

Το να αισθάνεσαι καλά στο σώμα σου είναι θεμέλιο της αυτοπεποίθησης – και όταν κάτι σε ενοχλεί, όσο «μικρό» κι αν φαίνεται, μπορεί να σε επηρεάζει πολύ. Σήμερα νιώθω όχι μόνο ανακουφισμένη αλλά έχω και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αυτό το χρωστάω σε εκείνον».

Η Σοφία Παυλίδου βρέθηκε στο επίκεντρο για τη δικαστική διαμάχη που είχε με τον Μάνο Παπαγιάννη.

Ο Μάνος Παπαγιάννης κρίθηκε, τον περασμένο Μάιο, ένοχος με ποινή φυλάκισης 4 μηνών με αναστολή για την υπόθεση ξυλοδαρμού της συναδέλφου του, στην παράσταση «Πετάει – Πετάει». Όπως έχει δηλώσει η δικηγόρος του, Γιάννα Παναγοπούλου, η συνέχεια της υπόθεσης θα φτάσει στον Άρειο Πάγο.

